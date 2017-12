Descrizione evento:

Cyrano Il Teatro



Qualcosa di personale



presenta

Il metodo cinese

La commedia più giallo rossa che c’è

di Enrico Maria Falconi

regia di Giancarlo Fares

co-diretto da Enrico Maria Falconi

con

Enrico Maria Falconi,Francesca Simonelli,Federico Baldini,Patrizio De Paolis,

Anastasia Velesco,Roberto Fazioli



Dal 28 dicembre al 7 gennaio



Mario è in cassa integrazione da due anni e Luigi, seppur laureato in ingegneria aerospaziale, è disoccupato.

Mario saltuariamente aiuta nel lavoro il suo amico Armando, ex carcerato, con una piccola azienda di traslochi e Luigi si barcamena a chiamata presso il ristorante cinese sotto casa.

Una sera però Luigi torna a casa con la bellissima Ming Ling, a capo del centro massaggi "Piccolo Loto", che è stata cacciata dal pericoloso Mister Lee.Ming Ling coinvolgerà tutti in una nuova società di affari mettendo a profitto lo spazio.

Il Metodo Cinese di Ming Ling coinvolgerà non solo Mario e Luigi ma anche Armando, Rosalina e anche il pericoloso Mister Lee.

Una commedia divertente e irriverente piena di colpi di scena e di buon umore e adatta anche alle famiglie.Un cast di attori eccellenti , firmato da Enrico Maria Falconi e la regia di Giancarlo Fares!

Il metodo cinese

La commedia più giallo rossa che c’è

di Enrico Maria Falconi

dal 28 dicembre al 7 gennaio

con Enrico Maria Falconi, Francesca Simonelli, Federico Baldini, Patrizio De Paolis, Anastasia Velesco, Roberto Fazioli

regia di Giancarlo Fares

co-diretto da Enrico Maria Falconi

Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22

Dal 28 dicembre al 7 gennaio



Orari spettacoli:

dal 28 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio ore 21.00

1 gennaio riposo

31 dicembre Speciale Capodanno ore 20.00

7 gennaio ore 18.00



Biglietti:

poltronissima 20,00 euro

poltrona 15,00 euro

III settore 8,00



Il biglietto è acquistabile su

https://www.ciaotickets.com/location/teatro-cyrano-roma



Riduzioni, abbonamenti e convenzioni al link:

http://www.teatrocyrano.net/spettacoli/abbonamenti.html#.Wj0s_FPhDyM



Orari botteghino:

lun – merc – ven ore 17.00 – 20.00

Telefono: 3481012415

http://www.teatrocyrano.net/index.html



Parcheggio interno a disposizione