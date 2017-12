Descrizione evento: Capodanno da Hespresso: gusto, raffinatezza e musica dal vivo



Per chi vuole trascorrere il Capodanno in una location magica ed esclusiva tra portate di alta qualità, accompagnate da buon vino e bollicine d'eccellenza, Hespresso è il posto giusto.



Nato dopo un accurato lavoro di restauro all’interno di un'affascinante galleria di fine ‘800, Hespresso è un luogo speciale che coniuga raffinatezza e informalità: un locale nel quale condividere l’esperienza di uno stile tutto italiano immergendosi nella storia della Roma liberty e della Belle Époque.



Per questo Hespresso è la location ideale per trascorrere il Capodanno. Raffinato e delizioso il menù proposto da Hespresso per il cenone di San Silvestro: tutto all'insegna del pesce fresco lavorato dalle sapienti mani degli chef del locale di via Genova. Ad arricchire una serata che si prospetta davvero speciale la musica dal vivo che vi accompagnerà in un viaggio nel tempo con le note dei grandi successi degli anni '50-'60-'70.



Capodanno da Hespresso



IL MENU'



ANTIPASTI

- Tartare di salmone con avocado e yogurt allo zenzero

- Insalatina di polpo , finocchi e supreme di arance

- Insalatina di mare e citronette al fruit passion

- Tortino di baccalà e patate al gratin su salsa di datterino fresco

PRIMI

- Risotto con calamari, gamberi, crema di zucca e salsa al prezzemolo

- Chicche con vongole, pomodoro datterino, pesto di rucola e pistacchi

SECONDI

- Involtino di spigola e gambero su crema di cacio e porri

croccanti

- Spiedino di gambero lardellato con scamorza e insalatina di rucola e pomodorini

DESSERT

- Pere cotte al vino rosso con gelato alla vaniglia

- Dolci tipici natalizi

BRINDISI

- Lenticchie, cotechino e spumante

acqua e vino in abbinamento inclusi



Capodanno da Hespresso

90€ per persona

per i bambini (fino ai 10 anni): 45€



Hespresso

via Genova, 16

www.hespresso.it

Info e prenotazioni: info@hespresso.it - tel. 06483842

Parcheggio convenzionato in via Napoli 66 (fino ad esaurimento posti)