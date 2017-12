Descrizione evento:

I suoi dipinti più noti, dalle Stagioni agliElementi, dal Bibliotecarioal Giurista, i ritratti, i suoi preziosissimi disegni acquerellati di giostre e fontane, e i disegni di erbari, frutta, animali, ci aiutano a comprendere le “bizzarrie” di questo originale artista e della sua epoca.

La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica

Appuntamento:

Costo della visita:

Biglietto di ingresso:

GRATIS per i ragazzi fino a 18 anni

Per conoscere il pittore delle “bizzarrie”ore 10,45 all'ingresso di Palazzo Barberini in Via delle Quattro Fontane, 13