Descrizione evento: *UNICI*dal 3 MARZO al 11 MARZO

DAL JUKEBOX FINO AL COLLEZIONISMO DEGLI ASPIRAPOLVERE: IL MODERNARIATO ATTIZZA SEMPRE DI PIÙ GLI INVESTITORI (MENTRE L’ANTIQUARIATO È IN CALO) - A ROMA APRE L’EDIZIONE PRIMAVERILE

DELLA MOSTRA MERCATO *UNICI*

«Il modernariato è un collezionismo morbosamente affettivo legato a emozioni primordiali, al ricordo di tempi più felici. La LIVE’S GARAGE modernariato museum propone per tutti i giovincelli, ma anche per i nostalgici o semplicemente gli

appassionati, una fantastica mostra che propone il mito ed il fascino dei juke box, dei telefoni, delle macchine da scrivere e di autentici pezzi d’epoca, giradischi, mangiadischi, 45 e 78 giri e molti oggetti di modernariato che ricordano gli anni meravigliosi, quegli anni del boom economico.

Questi oggetti UNICI "music boxes", scatoloni musicali pieni di fascino ed emozioni uniche che vanno a colpi di 78 e 45 giri, sapevate che senza il Jukebox, Celentano, Mina,

Bobby Solo, Gianni Morandi, Patty Pravo, non sarebbero nessuno?

Inoltre, l’avventura variopinta di una musica da guardare: Arte.. e vinile, l’accattivante parabola della VOGUE Records i Picture disc a 78 giri degli anni 40: scene da film, racconti d’amore, balli per dischi da sogno variopinti, suonanti, emozionanti, da collezione rari ma cari.

Oggetti di Modernariato che hanno fatto storia, emozioni e cultura del Novecento.

*UNICI*dal 3 Marzo al 11 Marzo

LIVE’S GARAGE - “modernariato museum”

Via del Casale Agostinelli 159 - 00118 Roma

orario continuato 10.30 - 19.00

pagina Facebook: mille900 il fascino di un mito