Descrizione evento: A.S.D. Naturyoga ìPresenta

CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTE DI YOGA 2018 – Diploma riconosciuto da YOGA ALLIANCE 200HR

Il corso di primo livello avrà la durata di 200hrs e sarà riconosciuto dalla Yoga Alliance, a livello internazionale.

Il corso si svolgerà nella sede di ASD Naturyoga, via Pierluigi Nervi 188, Latina, per 8 moduli weekend da 20 ore ciascuno più un tirocinio all’interno della struttura. Gli ultimi due moduli si terranno nell’ex convento di Celleno dove si svolgerà anche l’esame.

Così strutturato:

1° Weekend

3-4 Marzo 2018 2° Weekend

7-8 Aprile 2018

3°Weekend

5-6 Maggio 2018

4°Weekend

26-27 Maggio 2018

5° Weekend

9-10-Giugno 2018

6° Weekend

30 Giugno-1 Luglio

7°-8° Weekend

30-31 Agosto- 2 Settembre

9° Weekend

6-7 Ottobre 2018

Esame pratico – discussione tesina Orari dei weekend: 8.30-13.30 – 14.30-19.30 I corsi saranno incentrati sullo studio di vari stili di pratica : Vinyasa, Hatha yoga e principi di Yin Yoga.

Programma del corso

Storia e filosofia

-Storia e origine dello Yoga Veda e Purana

-I sei Darshana

-Studio della filosofia yoga e dei testi tradizionali (Veda: Brahmana, Upanishads, Araniaka, Bhagavad Gita, Geranda Samitha, Hathapradipika, Sri Chintamani hattaavah).

– Studio approfondito dei 4 pada dello Yoga Sutra.

– Lo yoga e gli yoga (Hatha Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Kundalini Yoga, Kriya Yoga)

-Stile di vita yoga non violenza(ahimsa). Concetti di dharma e karma; Anatomia e fisiologia umana

Apparato scheletrico, muscolare, respiratorio, circolatorio, endocrino, linfatico, digerente, nervoso Fisiologia energetica

Prana, Nadi e chakra, meridiani energetici

Pratica

Pratica e studio di 60 asana(con indicazione e controindicazioni)

Mudra

Bandha(jalandhara, Muladhara, Uddiyana

Pranayama (Puraka, Rechaka, Kumbaka, Ujjayi, Viloma, Bhramari, Bhastrika, Sitali, Anuloma, Surya bedhana e Chandra Bhedana, Nadi shodana)

Kriya: Jala neti, Nauli, Trataka, Kapalbhati, Vaman, Dhauti

Mantra

Meditazione

Metodologia didattica:

Capacità di comunicazione e gestione del tempo.

Come strutturare una lezione

Aggiustamenti

Tirocinio attivo

Etica per gli insegnanti (rapporti tra allievi e insegnanti, yoga come servizio(seva)

Modalità di iscrizione:

Documenti: dati anagrafici, titolo di studio, attesati o certificazioni di frequenza di corsi yoga.

Documenti da consegnare all’atto dell’iscrizione: certificato medico di buona salute e idoneità all’esercizio fisico.

L’ammissione al corso è a discrezione degli insegnanti del corso, si predilige una pratica certificata di almeno tre anni continuativi. Quota del corso:

La quota del corso del corso ammonta a 1.380,00 euro + quota di tesseramento di 15 euro. La quota comprende

– 200 ore di Formazione in 16 giorni

– Dispensa della formazione

– Pranzi leggeri durante i weekend

La quota non comprende:

-vitto e alloggio del ritiro di agosto-settembre ( circa 250 euro) Il deposito iniziale ammonta a 380 euro da versare entro il 20 gennaio 2018 a mezzo di bonifico bancario.

Attenzione il deposito non è rimborsabile.

Le altre due quote da 500 euro verranno versate entro il primo e il terzo weekend in modalità diversa solo se accordato in precedenza con la segreteria.

Si garantisce il posto soltanto una volta versata la caparra. La caparra non è rimborsabile, quindi una volta la persona ha la certezza di partecipare alla formazione, si consigliamo di fare questo primo passo.

La (dispensa o manuale) della formazione sarà rilasciata a ogni studente il primo giorno del corso. DATI PER IL BONIFICO:

Intestazione:ASD Naturyoga

Iban:IT79D0200874060000104675132

Oggetto: Acconto (o Saldo) Teacher Training 200hr Marzo-Settembre 2018, nome e cognome I weekend del teacher training si terranno presso lo studio Naturyoga di Via Perluigi Nervi, 188 Latina Formazione Riconosciuta da Yoga Alliance (200hr), l’associazione che certifica percorsi di formazione che rispettano standard condivisi a livello internazionale. Il team di istruttori del Teacher Training (Alessia Cipullo e Arely Torres) è riconosciuto da Yoga Alliance come Continuing Education Provider (YACEP), e Registered Yoga Teacher (RYT500 o RYT200).