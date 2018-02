Descrizione evento: San Valentino 2018 Ostia Antica Park Hotel & Spa...i pacchetti dell'amore: Be my Valentine: Cena romantica a lume di candela per 2 € 69 Love You: Cena romantica per 2, camera matrimoniale 14/2 e prima colazione € 119 Just You & Me: Cena romantica per 2, camera matrimoniale 14/2, prima colazione e 1 ora di Spa in esclusiva la mattina del 14 o 15 febbraio € 169 Sweet Relax: Cena romantica e massaggio di coppia in camera della durata di 1 ora € 199 Perfect day: Cena romantica, camera matrimoniale 14/2 e Dolce risveglio con colazione servita in camera, 1 ora di Spa in esclusiva il 14 febbraio pomeriggio € 219 Love forever: Cena romantica, camera Junior suite 14/2, massaggio di coppia della durata di 1 ora in camera e Dolce risveglio con colazione servita in camera € 299 Info e prenotazioni 065652089 oppure info@ostiaanticaparkhotel.it