Descrizione evento: Sei un neolaureato in psicologia o medicina?

Cerchi una scuola seria di specializzazione?

Diventa un esperto nella scienza (e nell'arte) della Psicoterapia insieme a noi. IMAGO - Scuola Romana di Psicologia clinica - ti invita a partecipare all'Open Day che si terrà nella sede didattica di Via Matera 18, quarto piano, sabato 3 Marzo dalle ore 13,15 alle 14,30. Sarà un incontro felice nel quale conoscerai i nostri docenti, ti racconteremo la nostra storia e la nostra idea di formazione, e ti verrà descritto il nostro progetto formativo. Prenotati (è importante!) al numero 06/44248016 oppure via mail all'indirizzo srpc_@hotmail.com.



Cosa facciamo?

I seminari:

I seminari psicoanalisi a Roma tenuti da IMAGO si concentrano sulle tematiche fondamentali della psicologia e della psicoanalisi e sono volti a fornire informazioni fondamentali a chiunque interessi questo settore.

In particolar modo, i seminari della scuola di psicoterapia vertono sulla psicoanalisi e sulla psicoterapia psicoanalitica, sull’elaborazione del lutto, sui rapporti e le relazioni perverse, sulle difficoltà nella comunicazione, sulle psicosi infantili, sulle dipendenze patologiche, sugli eventi traumatici. Sono tutti tenuti dai docenti della scuola IMAGO.

L’intensa attività seminariale permette di studiare e affrontare concretamente gli argomenti trattati. Gli incontri si tengono la mattina del sabato o della domenica presso la sede didattica di IMAGO, in via Matera 18. Ai partecipanti ai seminari psicoanalisi di Roma viene rilasciato un attestato. Tutti i seminari sono gratuiti e può accedervi chiunque lo desideri.



La formazione

Psicoterapia analitica a Roma presso IMAGO. La scuola di specializzazione in psicoterapia ha creato un modo nuovo e diverso di formare un professionista psicoanaliticamente orientato, che sia però anche in grado di fronteggiare le molteplici evenienze del settore privato e di quello pubblico, e disponga di una visione professionale ampia, di conoscenze approfondite in ambiti diversi e di diversi e validi strumenti operativi.

++Consulta le materie e i programmi al link --> http://www.imago-srpc.net/specializzazione-in-psicoterapia-roma/ ++



Chi siamo?

La Scuola Formazione Psicoanalitica Roma ha l’obiettivo di preparare al lavoro psicoterapeutico operatori del privato e del pubblico attraverso un percorso ragionato, sperimentato negli anni e, per quanto possibile, personalizzato. Il modello di riferimento è la Psicoterapia Psicoanalitica di Robert Langs, a cui lo studente arriva per gradi attraverso la rilettura critica guidata di autori diversi, da Freud in poi, affiancata ad un’intensa attività esperienziale.



Vuoi saperne di più? Cercaci su www.Imago-srpc.net o su www.Psychomedia.it/srpc-imago.

Ti aspettiamo!