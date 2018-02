Descrizione evento: Domenica 25 febbraio, h 9.30

Musei Vaticani: Pinacoteca, Stanze di Raffaello e Cappella Sistina

Visita guidata con biglietto d'ingresso gratuito l'ultima domenica del mese.



La visita sarà condotta da: Cristina Manzione, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Contributo per partecipare alla visita guidata 13€ comprensivo di diritti di prenotazione e Vox (auricolari)

Biglietto d’ingresso : GRATUITO, solo per oggi l'ingresso al museo è gratuito: è richiesto solo il costo della visita guidata e della prenotazione!

Ogni ultima domenica del mese i Musei Vaticani aprono le loro porte gratuitamente a visitatori singoli e gruppi, pertanto non vi sarà modo di evitare eventuali file. Parte del tempo speso in fila verrà utilizzato per introdurre la visita ed iniziare le spiegazioni. Il nostro gruppo entrerà la fila a partire dalle ore 9.30, chi dovesse giungere in ritardo potrebbe non riuscire ad unirsi al gruppo già inserito in fila.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita. Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi per gli uomini, gonna sotto il ginocchio o pantaloni e spalle coperte per le donne.

*La visita non è consigliata a bambini e ragazzi al disotto dei 13 anni.



Accoglienza e registrazioni: da 30' prima, Piazza del Risorgimento (all'angolo con Via di Porta Angelica, sotto le Mura Vaticane). Chi si deve associare si presenti all’appuntamento della visita almeno 30 minuti prima. Chi è già socio si presenti all’appuntamento della visita almeno 10 minuti prima. La puntualità è una forma di rispetto verso gli altri.



Prenotazioni e saldo: entro il 23 febbraio

Per sapere se abbiamo ancora posti disponibili inviare mail a romaelazioxte@gmail.com o un SMS (solo nei giorni a ridosso dell'evento) al 3383435907

INDICANDO: nome, cognome, numero dei partecipanti (ed età di eventuali bambini), numero di cellulare, indirizzo e-mail.

*La prenotazione è indispensabile per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

La visita guidata dei Musei Vaticani si svolge lungo un percorso che comprende nella parte conclusiva le famose Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina, visitate ogni anno da milioni di turisti che giungono a Roma appositamente per vederle, tuttavia, pochi visitano la Pinacoteca dove sono raccolte opere di Giotto, Beato Angelico, Melozzo da Forlì, Perugino, Leonardo, Raffaello, Tiziano, Caravaggio e altri capisaldi della pittura italiana, che la rendono unica al Mondo!