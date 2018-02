Descrizione evento: Domenica 25 febbraio, h 11.00

A spasso per Roma con i vostri bambini

Il mistero dell’antico Egitto

Divertente visita giocata per famiglie con bambini seguendo le orme della presenza degli Egizi a Roma, dalle sale del Museo Barracco agli obelischi romani (max 18 bambini più i loro accompagnatori)



La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.



Durata: 1 ora e 30 minuti circa.



Accoglienza e registrazioni: da 15' prima, Corso Vittorio Emanuele 166 (davanti all'entrata del Museo Barracco, zona Campo dei Fiori).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ biglietto d’ingresso : “gratuito”.

+ eventuale auricolare per gli adulti .

*Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.

*Nel caso in cui il numero degli accompagnatori adulti superasse i 15 iscritti sarà nostra cura prenotare per gli adulti l'utilizzo di un auricolare per rendere anche per loro l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante, oltre che a garantire la massima sicurezza per i bambini che saranno sempre in contatto audio con i loro genitori che li seguono mantenendo la giusta distanza che permetterà loro di poter interagire con la guida e gli altri bambini esprimendosi in maniera autonoma e indipendente. Il costo dell'auricolare è di €2 .



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941, 3494687967. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Un viaggio a ritroso nel tempo ci catapulterà indietro di 3000 anni, tra obelischi, pigne, leoni, gatti e babbuini seguiremo le orme dei piedi giganti della Dea Iside fino a giungere nel palazzo del barone Giovanni Barracco, che trasformò la sua casa in uno scrigno di meraviglie, dove accogliere le sue collezioni di antichità. Misteriose creature di pietra ci osservano in segreto celate dietro a un paravento… e cosa vorranno mai dirci queste scritture in geroglifico? Per scoprirlo dovrai unirti a noi per un tuffo nel passato, ti aspettiamo!