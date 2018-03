Non definito

Descrizione evento: Meravigliosa escursione nella campagna romana circa 14km tra natura e archeologia. visiteremo:

Cascata di San Vittorino

Ponte delle Mole

Ponte S.Pietro

Ponte delle forma rotte(1)

Ponte delle forme rotte(2) -da valutare

Casale dell Acqua raminga

attraversamento di Ponte S.Antonio (altezza 30 mt)



percorso suggestivo ed unico per gli amanti del trekking o per le famiglie che vogliono passare un giornata all'aperto.



n.b. il percorso può subire variazioni in base alla percorribilita dei sentieri.

è necessario: scarponcini o scarpe adatte , k-way, pranzo al sacco, acqua, o qunant'altro necessario ad un escursione.



costo 10€ persona, bambini fino ai 10anni gratis fini ai 18 €5

la prenotazione é obbligatoria

minimo 10 partecipanti.