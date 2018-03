Descrizione evento:

Inaugurato ilall’interno di unarealizzata alle pendici dell’da, amico fraterno, ilpresenta caratteristiche eccezionali rispetto agli altri luoghi di culto mitraici di Roma.Non solo l’attestazione esatta dell’anno di costruzione, ma anche leine addello, le cui interessanti immagini con relative iscrizioni ci danno preziosi dettagli sui sette gradi di iniziazione del cultononché le sale secondarie utilizzate per la preparazione dei rituali e come ripostiglio degli oggetti di culto.ore 11,45 all’ingresso della chiesa di S.Prisca in Via di S.Prisca, 13