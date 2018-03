Descrizione evento:

Situata in uno dei punti più panoramici di Roma, all’interno dellae a pochi passi dalla, la chiesa diè uno scrigno di capolavori rinascimentali e barocchi.La facciata semplice ed elegante nasconde un interno decorato dai più: Baldassarre Peruzzi, Pinturicchio,, a cui si aggiungono le pregevoli opere die Guido Reni.L’elemento più stupefacente della chiesa è senza dubbio il: ideato danel, per ricordare il martirio di S.Pietro, è una dellee rende questo luogo unico.ore 14,45 all’ingresso della chiesa di S.Pietro in Montorio in P.zza di S.Pietro in Montorio, 2