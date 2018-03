Descrizione evento: Incontro con i docenti, 14 marzo 2018 9.30 – 13.00 Mercati di Traiano, Via Quattro Novembre, 94. Roma Nella sua prima edizione, A Spasso con ABC ha portato i ragazzi a scoprire e valorizzare il patrimonio del Lazio, dando vita a vere e proprie opere inedite tra video, fumetto, letteratura e musica. Dal 14 marzo 2018, con la giornata destinata ai docenti, l’iniziativa ideata da Progetti Scuola ABC e promossa da Regione Lazio e Comune di Roma riparte per condurre gli studenti di Roma e del Lazio in un viaggio insolito alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. A Spasso con ABC – Un altro Sguardo è un percorso che, passando attraverso la spiritualità, l’antichità e le ricchezze naturali, propone ai ragazzi la possibilità di vedere, vivere e ascoltare da vicino le suggestioni che offrono alcuni scorci unici del Lazio, narrati grazie ad accompagnatori d’eccezione, in grado di dare ai giovani una nuova chiave di lettura storica, artistica e sociale, guardando alle grandezze del passato, per educare alla bellezza i cittadini del futuro. Il 14 marzo, dalle 9.30 alle 13.00 presso i Mercati Traiano, in occasione dell’incontro con i docenti, per presentare la nuova edizione del progetto interverranno: Marco Lodoli, scrittore e professore; per Roma, Claudio Parisi Presicce, Sovraintendente ai Beni Culturali di Roma Capitale, Paco Lanciano, divulgatore scientifico; per Formia e Gaeta Paolo Carafa, archeologo e professore universitario; per Civita di Bagnoregio Francesco Bigiotti, Sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, vicesindaco di Bagnoregio Claudio Margottini, Geologo; per Cassino Lorenzo Pavolini, scrittore, Vittorio Macioce, giornalista e direttore artistico del Festival delle Storie; per Rieti, Rita Giovannelli, guida esperta del territorio, Anita Pitoni, attrice. Saranno presenti inoltre: Giovanna Pugliese, Coordinatore Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, Lucrezia Ungaro, Responsabile del Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano, ATCL, Jobel Teatro e altri personaggi del mondo della cultura. Modera Alberto Ferrigolo. Come nel Grand Tour nato alla fine del Settecento, A Spasso con ABC per il 2018 si prefigge di far conoscere la magia di alcuni luoghi speciali: l’importanza storica di Cassino, l’incanto emotivo di Civita di Bagnoregio, la spiritualità di Rieti con il cammino di Francesco, il fascino di Formia e delle Isole ponziane e la grandezza di Roma e del suo antico passato. ROMA La scoperta della maestosità di Roma La scoperta della maestosità di Roma attraverso una narrazione “viva” ed emozionante: dai siti archeologici dei Mercati di Traiano, dei fori di Augusto e Cesare alla Roma del Rinascimento e del Barocco con Piazza Navona, Palazzo della Cancelleria, Chiostro del Bramante, San Luigi dei Francesi. La Storia della Città eterna e dei suoi protagonisti raccontata attraverso approcci inediti come l’utilizzo delle nuove tecnologie e della realtà aumentata e con i contributi di storici e di personalità del mondo della cultura. CIVITA DI BAGNOREGIO Civita di Bagnoregio appare come una nuvola sospesa e immersa in uno scenario paesaggistico meraviglioso quanto irreale come quello della Valle dei Calanchi, in un territorio verde che si estende dal Lago di Bolsena alla Valle del Tevere, luoghi di incrocio tra Lazio, Umbria e Toscana. L’antico borgo di origine etrusca, candidato a diventare Patrimonio dell'Umanità sotto l’egida dell’Unesco, è da sempre luogo della suggestione e dell’ispirazione artistica e spirituale, un bene comune da tutelare e preservare. Insieme al Giardino dei Mostri di Bomarzo e Villa Lante di Bagnaia per una visita indimenticabile del territorio. RIETI E IL CAMMINO DI FRANCESCO Rieti, ritenuta dagli autori dell'età classica il centro geografico d'Italia, Umbilicus Italiae, con i suoi teatri storici, Chiese e Palazzi nobiliari, è una perla incastonata in uno splendido scenario naturale montano. Si posiziona tra cammini spirituali di grandissimo impatto - legati alla figura e allo spirito di San Francesco come i santuari della Foresta e di Poggio Bustone - e percorsi naturalistici unici - come le vette del Monte Terminillo e il Lago del Salto. FORMIA E LE ISOLE PONZIANE Formia, località di evocazione storica e naturalistica dove leggenda, arte, archeologia d’epoca romana si fondono e legano con il paesaggio: il Cisternone romano di Castellone, i Criptoportici della Villa Comunale, l’Anfiteatro romano di Castellone, la Villa di Cicerone, la Torre di Mola. Splendido lo scenario circostante: il Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri e la Riviera di Ulisse con Gaeta con il Monte Orlando, un luogo magico avvolto da antiche leggende. CASSINO Cassino, città simbolo della Memoria, medaglia d’oro al valor militare, contrassegna un territorio che si estende dal mare fino all’Appennino passando per la Valle di Comino. Colonia romana nel 309 a.C. e in seguito centro militare e commerciale di particolare importanza, Cassino fu distrutta nel periodo barbarico per rinascere ad opera dei monaci della sovrastante e splendida Abbazia di Montecassino, che fu poi teatro di una battaglia nevralgica durante la Seconda Guerra Mondiale. Un territorio segnato dalla Storia in cui percorsi archeologici s’alternano ai “percorsi del ricordo”. I cinque luoghi scelti diventano il filo conduttore che consente agli studenti di visitare e partecipare a diverse attività, in un nuovo e inconsueto racconto di un’esperienza sul territorio, per riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito profondo e nascosto. Una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida - scrittori, storici, attori, registi, direttori della fotografia - narratori di suggestioni e di poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente. A Spasso con ABC, iniziativa promossa dalla Regione Lazio con Roma Capitale nell’ambito del PORFSE Lazio 2014-2020/Asse III – Istruzione e Formazione/Obiettivo Specifico 10.1 e ideata e curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura, si rivolge alle scuole superiori di Roma e del Lazio.