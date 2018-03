Descrizione evento: Da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile sarà allestito presso le Mura del Valadier di Frascati il Planetario digitale itinerante dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), in grado di ospitare fino a 40 persone. Il Planetario sarà visitabile in orario mattutino, dalle 9:00 alle 14:00, dalle scolaresche del territorio e in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 17:00, dal pubblico adulto. Le attività divulgative con il Planetario si inseriscono nell’ambito della manifestazione “Incontri di scienza 2018 - Prospettiva cosmica”, di lancio della Notte Europea dei Ricercatori 2018, organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) in collaborazione con l’Associazione Eta Carinae e con il contributo di Frascati Scienza. Prenotazione obbligatoria da effettuare via e- mail scrivendo a segreteria@ataonweb.it Per ulteriori informazioni sulla manifestazione scientifica, in programma dal 21 marzo al 21 aprile a Frascati, consultare il link: http://lnx.ataonweb.it/wp/2018/03/frascati-il-21-marzo-parte-la-manifestazione-incontri-di-scienza-2018-prospettiva-cosmica/