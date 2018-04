Descrizione evento: Sabato 14 aprile, h 10.30

Gli Horti Sallustiani e il quartiere Ludovisi

Visita guidata con apertura esclusiva (max 25 partecipanti). Il sito viene aperto solo su prenotazione a gruppi accompagnati da archeologi a cui è riservato il raro privilegio di poterlo esplorare.



La visita sarà condotta da: Ilaria Manzione, archeologa in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.



Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, Piazza Sallustio 21.



Biglietto d’ingresso gratuito: l'Associazione Roma e Lazio x Te ha ottenuto un apertura "straordinaria e gratuita" riservata per chi parteciperà alla visita guidata, previa prenotazione.



Contributo associativo per la visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ eventuale auricolare .

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 15 iscritti , sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di 2 euro .



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3287469479, 3383435907. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Descrizione:

Il complesso archeologico di Piazza Sallustio è tutto ciò che rimane degli antichi Horti Sallustiani, i giardini lussuosi che furono di proprietà di Giulio Cesare e poi dello storico Caio Sallustio Crispo. Posti fra il Quirinale e il Pincio, occupavano una vasta area compresa tra le odierne Via Salaria, Via Veneto, Via XX Settembre e le Mura Aureliane. La parte oggi riportata alla luce è un edificio, diviso in tre corpi di fabbrica, costruito contro il taglio artificiale della collina ed incastonato nella terra al centro di Piazza Sallustio. Interrato di circa 14 metri rispetto all’attuale livello stradale, la struttura architettonica richiama per imponenza quella dei palazzi imperiali del Palatino, di Villa Adriana e della Domus Aurea di Nerone.

La visita si concluderà con una passeggiata nel quartiere Sallustiano/Ludovisi che ci permetterà di seguirne le trasformazioni dall'antichità ad oggi.