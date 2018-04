Descrizione evento: Scienza e natura raccontate da esperti naturalisti e ricercatori al Museo del Fiume di Nazzano, ma anche nei bar, nei ristoranti, negli ecoturismi e di fronte a un caffè o a una tazza di tè. Una kermesse di conferenze e laboratori interattivi per bambini e ragazzi; mostre fotografiche, degustazioni e anche gite in battello.



Torna, con il Patrocinio della Commissione Italiana per l’UNESCO,la “Festa dei musei della natura” organizzata da 12 musei del Sistema museale RESINA della Regione Lazio: quest'anno l'appuntamento è per il 25 aprile a Nazzano, borgo laziale con un panorama mozzafiato sul Tevere. Per l’occasione, tutto il Paese si trasformerà in un punto di incontro, di scoperta e di dialogotra scienziati, esperti naturalisti e cittadini, e in un grande laboratorio diffuso nei vicoli e nelle piazze.



La Festa rappresenta un'occasione unica rivolta a tutti gli appassionatiper conoscere meglio la geo e la biodiversità ed esplorarne segreti e curiosità insieme agli operatori dei musei. Un evento, racconta Lorenza Merzagora – Coordinatrice del Sistema museale RESINA – che nell’edizione del 2017 ha visto la partecipazione di più di 3.500 persone in una sola giornata e che conferma la vitalità e l'importanza dei nostri musei che sono visitati da circa 100.000 persone all'anno.

Questo evento - aggiunge Umberto Pessolano, direttore del Museo del Fiume di Nazzano - si conferma come un appuntamento di primaria importanza nel panorama regionale, che ospita numerosi autorevoli studiosi. Come nel caso della conferenza "Gocce di mare" durante la quale la storia dei mari della Terra- dalle origini fino ai problemi e alle strategie di conservazione dei giorni nostri - sarà raccontata da esperti quali Ilaria Mazzini dell'IGAG- CNR; Federico Varazi, direttore del Museo dell'Energia di Ripi; Marco Oliverio, professore dell'Università La Sapienza di Roma; Armando Macali, direttore del Museo del Mare e della Costa e Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana.



Scienza e biodiversità saranno a portata di mano negli spazi del Museo del Fiume dove sarà allestita la Discovery Hall: i 12 tavoli interattivi dei musei del Lazio consentiranno di toccare e vedere da vicino la natura in tutte le sue forme: dai bachi da seta ai colori di rocce e minerali, dagli uccelli che sorvolano le nostre isole alle meraviglie del mare, dagli animali del bosco e della città, ai vulcani, alle frane..



Non solo: i"Curiosi per natura" avranno l'imbarazzo della scelta tra più di 30 attività traconferenze, dimostrazioni, degustazioni. Si parlerà della minaccia rappresentata dalle plastiche per le nostre acque; di seta e canapa, coltivazioni di un'antica economia al femminile; delle miniere di petrolio presenti nel Lazio e dell'ultima aquila del Monte Soratte. Si potrà partecipare agli aperitivi geologici con i vini della Teverina in compagnia degli esperti del Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio.



LaFesta dei musei della Natura coinvolgerà non solo gli spazi del Museo del Fiume, ma l'intero Borgo. Nelle piazze e nei vicoli di Nazzano saranno, infatti, allestiti stand di esplorazione naturalistica, laboratori dei pittori naturalistici di AIPAN e Ars et natura, laboratori di modellismo naturalistico degli esperti di Wild Art e la mostra fotografica collettiva “Paesaggi appesi a un filo”sui paesaggi del Lazio, realizzata attraverso il nuovo Portale Partecipa del Sistema museale RESINA.



Mentre bar e ristoranti diventeranno punti di incontro per ascoltare - sorseggiando un caffè o una tazza di tè - le parole di studiosi ed esperti. Per esempio Bruno Cignini, direttore della Direzione Ville, Parchi storici e Musei Scientifici di Roma Capitale, ci farà conoscere le nuove specie di animali e vegetali clandestini metropolitani e Marco Bologna – docente dell’Università Roma Tre - soddisferà la curiosità di chi vuole sapere come si diventa zoologi. Stefano De Felici, di Life Watch Italia, e Carla Marangoni, del Museo Civico di Zoologia di Romaracconteranno con Polo Bonavita dell’ITIS Pascal il nuovo progetto di citizen science “Occhio alle penne!” per digitalizzare i dati dei cartellini degli esemplari dei musei e renderli disponibili on-line per la comunità globale di ricercatori e appassionati.







La “Festa dei musei della natura” è realizzata dal Sistema museale RESINA nell’ambito del progetto partecipativo “Creativi per natura” grazie a un finanziamento dell’Assessorato Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio. (L.R 23 ottobre 2009 n.26 - Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo di sistemi di servizi culturali 2016-2017).





RESINA (REte SIstemica NAturalistica) è la rete dei musei scientifico-naturalisticidi competenza regionale. Comprende14 musei dislocati in borghi suggestivi, spesso in prossimità di aree protette, dedicati a interpretare gli aspetti naturalistici più straordinari del territorio laziale.

La Festa dei Musei è un evento gratuito a ingresso libero; i posti sono limitati per i laboratori, la rassegna Curiosi di natura e i Tè e caffè della natura, per i quali è obbligatoria la prenotazione.





Programma, informazioni e modalità di prenotazione sul sito www.museiresina.ite sulla pagina Facebook del Sistema museale RESINA oppure chiamando il Museo del Fiume di Nazzano Tel. 0765 332002.