Descrizione evento: UNA MANIFESTAZIONE CHE ESCA FUORI DAL SOLITO MERCATINO ,PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE SOLO PRODOTTI TIPICI,CUCINE DI STRADA E VERO ARTIGIANATO,ITALIANO ,ED EUROPEO .CON GRANDE CURA PER LA CULTURA DEL CIBO E DI ALCUNI PARTICOLARI PRODOTTI. Manifestazione della durata di 3gg, il fine della stessa e’ quello di portare a Piazza San Giovanni Bosco in Roma qualcosa di diverso …di molto gustoso ma anche di molto singolare ed unico ,le protagoniste vere dell’evento saranno il Carrozzone con il quale faremo il viaggio….la Tavola bandita e i veri Artigiani ,e la Chiocciola che ci accompagnerà in tutto il percorso Il nostro viaggio all’interno di un “ De Gustibus non est disputandum” salpa dal “porto” ideale in cui è ormeggiato il Carrozzone dei Gusti . Ecco allora, al centro , uno spazio in cui trovare di cereali, frutti, formaggi, legumi, pani, dolci e altri prodotti provenienti da vari Paesi che illustrano la varietà della nostra biodiversità. E proseguendo con la tradizione , ognuno può far salire a bordo il prodotto che più gli sta a cuore. Colori, profumi e sapori sono i protagonisti della Cucina di Terra Madre. Ad alternarsi ai fornelli, chef che sostengono ogni giorno le Comunità del cibo trasformando con creatività i prodotti della propria terra. Grazie a loro, ogni ricetta è un lungo viaggio alla scoperta della gastronomia italiana , alle specialità dell’Europa. Tre postazioni che si alterneranno per dare spettacolo elle loro capacita’ orali e pratiche. ATTIVITA’ GRATUITA AL PUBBLICO Cannabis, postazione occupata dall’Associazione “ DREAMS WORLD “ che dara’ tutte le informazioni utili ad affrontare l’argomento, persone preparate sull’argomento illustreranno le tante proprieta’ terapeutiche ,dando anche dimostrazioni dal vivo. ATTIVITA’ GRATUITA AL PUBBLICO Spazi ( N . 2) riservati ad Associazioni che intratterranno i bambini con : - Fattoria didattica ove insegneranno a fare pane- dolcetti- biscotti…etc - Clown che insegnera’ e regalera’ animaletti fatti con palloncini - Minnie che trucchera’ i bambini che lo vorranno el loro idolo fiabesco ATTIVITA’ DEL TUTTO GRATUITE PER I PICCOLI INTERESSATI Proseguiamo la navigazione attraversando l’area dedicata alle Cucine di strada, simbolo della gastronomia locale più sincera. Qui ci si può concedere una pausa golosa con le baked potatoes, le immancabili bombette e olive all’ascolana, le preparazioni a base di frutta degli originali Mescè e, per finire in dolcezza, una tigella farcita di crema alla nocciola. Cibo di strada per eccellenza, la Piazza della Pizza, in cui, grazie alla collaborazione di Chef rinomati, si sfornano i grandi classici della tradizione e le creazioni di grandi pizzaioli. Si brinda alla Piazza del Gusto e Terra Madre con un vino scelto nella vicina Enoteca, che propone centinaia di etichette aderenti selezionate dalla Banca del Vino d’Italia. Approdiamo così all’area che ospita il Mercato italiano, dove ogni regione presenta i prodotti più rappresentativi e sfiziosi. Una bella passeggiata tra gli stand offre la possibilità di conoscere gli artigiani, approfondire le filiere più interessanti, sperimentare nuovi sapori e scoprire nuove idee. Fanno il loro ingresso al Salone curiosi Presìdi della nostra penisola: Piemonte, Veneto Trentino…Liguria e poi Marche….e giu’ fino alla fine dello stivale. Per ogni Presidio un’etichetta narrante ideata dalla chiocciola arricchisce la degustazione e l’acquisto di informazioni su produttori, razze e tecniche di produzione utilizzate. Tra le proposte, un tour enogastronomico tra alcune regioni italiane, alla scoperta di territori lontani e insoliti, o una full immersion nella filiera di pane, miele, cioccolato e birra. Concludiamo il nostro viaggio con una sosta gourmande all’Osteria della chiocciola, in cui si alternano gli chef parte del progetto chiocciola dei cuochi, che si propongono di valorizzare nelle loro preparazioni i prodotti del territorio. Per i bambini ( SPECIFICATO NEI PARAGRAFI PRECEDENTI) Gustibus non est disputandum è un evento amico dei bambini. Le offerte della chiocciola permettono ai genitori e ai bambini in visita di vivere l’evento nella maniera più confortevole possibile. Lo spazio è inoltre a disposizione dei piccoli visitatori che possono divertirsi liberamente, disegnare guidati da illustratori esperti, conoscere il mondo dell’alimentazione attraverso il gioco di carte , laboratori che insegnano a fare il pane….i dolci; sculture di palloncini , e tanti altri giochi da tavolo a cura della chiocciola Sfumare, tratteggiare, colorare…sono tante le tecniche per rendere più realistico possibile il disegno creativo. Ma è anche importante osservare le piante con cura prima di posare la matita sul foglio! Accompagnati dalla guida esperta di due illustratori, i bambini scoprono i trucchi del mestiere per cogliere tutti i dettagli delle piante. La vita e la nutrizione - Le curiosità e le domande di adulti e bambini rispetto alla vita nello spazio sono numerose. Questo appuntamento oltre a dare risposta a questi interrogativi, vi permetterà di capire meglio il ruolo essenziale che l’alimentazione ricopre durante i voli spaziali. È molto importante mangiare in modo corretto sulla Terra, ma questo vale anche nelle condizioni di microgravità in cui vivono gli astronauti. Proprio per questo in questa Manifestazione , in collaborazione con una squadra di chef, nutrizionisti e tecnici alimentari, sara’ possibile per mettere a punto una dieta “spaziale”: equilibrata ma con gusto! Le Ceraiole La cera d’api, prodotta in scaglie dalle ghiandole del ventre dell’ape, serve a costruire favi nuovi, aggiustare quelli vecchi e a chiudere le celle…ma in quest’appuntamento la cera diventa strumento per dar voce alla vostra creatività! Il Fruttalier Facile come bere un bicchier… di succo? Durante quest’appuntamento i partecipanti imparano piccole ma basilari nozioni di approccio alla degustazione. Attraverso l’approccio ludico-didattico e la partecipazione attiva, i vostri bambini allenano i propri sensi e si preparano a diventare dei veri e propri esperti degustatori. Gesti naturali Un evento come questa manifestazione un’occasione quasi unica per sentire parlare tante lingue diverse. Per questo motivo a volte è difficile riuscire a comunicare con tutti, a raccontarsi e conoscersi. Questo laboratorio vuole superare l’ostacolo linguistico ed essere un momento di incontro. Qui tutti i linguaggi sono ben accetti: i partecipanti mettono in gioco tutti i sensi in un percorso silenzioso fatto di gesti.