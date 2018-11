Descrizione evento: Conduce: Elisabetta Burello, insegnante qualificata Cosa imparo al corso?

Imparerai come usare la RCQ (Reinformazione Coerente Quantistica) per favorire la “coerenza informativa” a livello fisico, emotivo, energetico e spirituale. Puoi utilizzare il “Campo di Pura Energia Creatrice” per manifestare il Benessere in ogni aspetto della tua vita. Approfondirai in pratica gli argomenti alla base di riequilibri istantanei e dell’applicazione della “Legge di Attrazione”. L’applicazione dei principi quantistici, in sinergia con gli insegnamenti delle tradizioni orientali e con le tecniche energetiche, ti guideranno a scoprire quanto gli insegnamenti degli antichi siano attuali se messi in relazione con alcuni principi della scienza dei quanti. Partecipando al corso apprenderai “come fare” a utilizzare il “Campo di Pura Energia Creatrice” su te stesso e sugli altri. I risultati sono ovviamente soggettivi e legati alla pratica, all’applicazione constante e a quanto si affina la capacità di seguire la procedura “fidandosi e affidandosi” al Campo di Quanti-Ka. L’obiettivo finale è quello di non dover dipendere più da qualcun altro per riportare in equilibrio il proprio sistema fisico, emotivo e spirituale, ottenendo la massima coerenza possibile (in tutte le cose quotidiane). Alcuni temi trattati durante il corso.

La formazione in aula sarà composta da una parte teorica e da tanti esercizi pratici, per fare subito esperienza della teoria appresa - I modelli dell’Universo - Il Campo di Pura Energia Creatrice. - Concetti elementari di Fisica dei Quanti. - Campi informativi coerenti e incoerenti. - Entrare in un sistema analogico, per avere risposte logiche. - Giocare con i campi. - Ogni viaggio ha un punto di partenza: dove sei? - Test per il punto di partenza: lo Spin Test. - Il vero potere dell’intenzione. - Il segreto per ottenere ciò che vuoi: l’aspettativa fiduciosa. - Pratica guidata e tanto altro. Quota di partecipazione fino al 30 GIUGNO 2018 in promozione a 297,00 € dal 1° LUGLIO 2018 quota standard di 397,00 €. Link di iscrizione http://www.quanti-ka.com/quanti-ka-1-roma-novembre-2018/ Location Rome Vintage Hotel, Via Torre di Mezzavia 25 (Centro Commerciale Anagnina) / Tel. 06 94354360 Informazioni e prenotazioni: Elisabetta Burello / eb.settimopiano@gmail.com / 339 2533084 Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com