Descrizione evento: A Graffignano, in provincia di Viterbo, nei giorni 10-11-12-13-14-15 agosto 2018 si svolgerà la 23^ Sagra della Lumaca. La degustazione di gustosissime lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell'Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini della zona e non. Inoltre il ricchissimo menù prevede carni alla brace, lombrichelli all'aglione, dolci e tanto altro Le serate saranno accompagnate da musica, balli e non solo. Apertura stand gastronomico ore 19,30 Ecco la lista degli eventi: 10 agosto spettacolo di cabaret "Village People cabaret" 11-12 agosto "Lume di Lumaca" 13-14-15 agosto "Lumaca Rock" 15 agosto "3^ corsa delle Lumache"