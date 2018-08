Descrizione evento: IX° FESTA DEL CACCIATORE – FARNESE(VT)



Sparo di inizio per la nona edizione della Festa del Cacciatore a Farnese.



Ancora più ricca di iniziative rispetto agli anni scorsi, sta per iniziare la IX Festa del Cacciatore che si svolgerà a Farnese il 10, 11, e 12 agosto.

L’appuntamento tanto atteso dal mondo venatorio e non, anche quest’anno delizierà il palato con le tante prelibatezze a base di prodotti tipici locali, ancora più ricco e variegato, per soddisfare i gusti dei più grandi e dei più piccoli.

In tutti e tre i giorni della festa, si svolgeranno le gare di tiro alla sagoma corrente, tiro alla mini-sagoma con carabina ad aria compressa, animazione per bambini e saranno allestiti stand espositivi.

Insomma, anche in questa edizione ce n’è davvero per tutti i gusti: amanti della caccia, della natura, degli animali, della musica e….della buona tavola!

Tutte le sere dalle ore 19, apriranno le nostre cucine per una cena a base di cinghiale e prodotti tipici. Nonostante l’elevato numero di posti a sedere è consigliata la prenotazione.



Vi aspettiamo numerosi per un po’ di svago e sano divertimento all’aria aperta.



Per info e programma completo:

Sito Web: www.festadelcacciatore.flazio.com

Facebook: Circolo Lamone

Telefono: 3806584815