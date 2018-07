Descrizione evento: Tra il film più attesi della settima edizione del Casale Caletto Festival vi sono quelli che trattano di migrazione, di integrazione e di riscatto sociale: sono questi infatti i temi portanti dei corti che verranno proiettati domenica 29 luglio a partire dalle ore 21.30 in via di Cervara 194 a Roma. La serata si aprirà con il dittico Idris e A Special Day, si prosegue alle 22.10 con il corto documentario Sirios ed alle 22.30 con il trittico Quasi eroi, Se avessi le parole e Obbligo o verità, corti che compongono il film a episodi Viale Giorgio Morandi di Giovanni Piperno e Tor Sapienza Film Lab. Il corto Idris di Kassim Saleh con Mirko Frezza (Il più grande sogno di M. Vannucci, Una vita spericolata di M. Ponti), racconta - attraverso gli occhi di un profugo somalo di 10 anni - di migranti e minori non accompagnati, mentre il tema dell’integrazione è affrontato nel corto A Special Day di Kassim Saleh e Gaston Biwolè, dove si parla di comunità straniere in Italia con Thomas, africano del Gibuti e lavapiatti con idee rivoluzionarie, e i suoi amici multietnici. Sirios di Daniel Falappa è un corto documentario che vuole indagare la città di Napoli sottolineandone contrasti, sfumature e il suo il forte legame con la natura, tra quartieri storici, monumenti iconici e scorci suggestivi. Chiude la serata il film a episodi Viale Giorgio Morandi di Giovanni Piperno e Tor Sapienza Film Lab, composto dai corti Quasi eroi, Se avessi le parole e Obbligo o verità e che narra, con ironia e freschezza, le vite e gli amori dei ragazzi del quartiere di Tor Sapienza. Il film, sceneggiato da Pier Paolo Piciarelli e che nasce come progetto di inclusione sociale per offrire ai ragazzi della periferia romana la possibilità di raccontare qualcosa di sé, ha saputo mettere al centro della narrazione non solo le giovani esistenze dei protagonisti, ma il quartiere stesso. Il film, prodotto dalla Kino Produzioni di Giovanni Pompili, gode della bravura e dell’impegno dei giovanissimi interpreti: Christian Benigni, Azzurra di Giuliano, Elisa di Giuliano, Gabriele Fazi, Valentina Mazzarella, Elisa Mazzarella, qui affiancati da Adamo Dionisi (Suburra, di S. Sollima, Dogman di M. Garrone). Il Casale Caletto Festival (7 luglio - 4 agosto 2018) - che si svolge nell’omonimo quartiere romano (zona Tiburtina - Cervara - La Rustica) con il secondo indice di disagio sociale ed economico più alto della città - è a ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti in programma e offre, soprattutto ai giovani, un’occasione di incontro e confronto con le arti e lo spettacolo. Il Festival, organizzato dall’Associazione Trousse, fa parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE e gode del sostegno del MiBACT, della Regione Lazio della stessa SIAE nell’ambito del progetto ‘S’illumina. Il Festival è realizzato in partenariato con Accademia Togliani e in collaborazione con il Comitato di Quartiere Casale Caletto, Associazione Casale Caletto, Associazione V&C e con il patrocinio del Consiglio dei Ministri per le attività relative al centenario della Grande Guerra e del Mibact/Commissione Europea per gli eventi ufficiali dell’Anno Europeo del Patrimonio. Il programma completo del festival e gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina Facebook Casale Caletto Festival. Per informazioni: tel. 06.45438002 (ore 10-13), whatsapp e cell. 339.5363402, e-mail: trousse@hotmail.it