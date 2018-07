Descrizione evento: Continuano gli appuntamenti musicali senza confini nei più bei luoghi del Lazio di “In Musica”, rassegna nell’ambito di ArtCity 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli. Domenica 29 luglio il viaggio musicale nel patrimonio artistico e architettonico del Lazio fa tappa nello splendidoMonastero di San Benedetto Sacro Speco di Subiaco (Rm). Alle 18.30 il concerto Gratia. Improvvisazioni e riletture contemporanee sulle antifone mariane, riunirà un ensemble di grandi eccellenze del panorama musicale italiano e internazionale.



A partire dal maestro del jazz Enzo Pietropaoli, alla direzione musicale e al contrabbasso: vincitore di importanti riconoscimenti da parte di riviste come Musica Jazz o Guitar Club e ospite di molte manifestazioni internazionali,Pietropaoli vanta una lunga carriera ricca di collaborazioni con musicisti di altissimo livello e con registi come Scola, Benigni, Archibugi, Virzì e Sorrentino nell’incisione delle colonne sonore. Con lui sul palcoscenico due ospiti speciali: Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi del clarinetto a livello internazionale, e Michele Rabbia alle percussioni e live electronic, artista versatile (collabora con musicisti, danzatori, scrittori, architetti e pittori) e capace di coniugare la tecnologia ai materiali artigianali da lui rigorosamente scelti. Insieme ai cantori (Andrés Montilla Acurero, Baltazar Zuniga Hernandez e Riccardo Pisani) Pietropaoli, Mirabassi e Rabbiafaranno convivere il canto gregoriano e il jazz in una straordinaria rilettura delle Antifone mariane, dove ilminimalismo del gregoriano fa da contrappunto all’improvvisazione e al virtuosismo solistico. In uno scenario internazionale sempre più lacerato da scontri religiosi, Gratia aspira a suggerire che anche i linguaggi più diversi e più lontani possano incontrarsi sotto il segno di una mistica senza confini. Incastonato come un diamante nella parete rocciosa del Monte Taleo, il Monastero di San Benedetto Sacro Specocustodisce uno dei luoghi più importanti della spiritualità benedettina: la grotta in cui visse per tre anni da eremita San Benedetto da Norcia all’inizio del VI secolo, luogo dove maturò il suo pensiero e il carisma che lo portò poi a fondare le sue prime comunità monastiche, embrione dell’intero monachesimo occidentale. Oggi il Monastero si compone di due chiese sovrapposte (nell’inferiore si trova la grotta) e di numerose piccole cappelle che seguono l’andamento della parete di roccia a cui l’edificio è addossato. “In musica” è una rassegna curata da Cristina Farnetti nell’ambito di ArtCity 2018, la programmazione del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli che da giugno a settembre offre ai cittadini della regione e ai tanti turisti in visita nel nostro Paese oltre 150 iniziative, fra arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo e che nel 2017 ha registrato complessivamente quasi 600.000 presenze.