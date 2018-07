Descrizione evento: Vi aspettiamo a Montorio Romano per trascorrere insieme a noi nove serate all'insegna della buona musica, del divertimento e della buona cucina.

Programma delle serate:



11 Ago - LUCA BARBAROSSA in concerto GRATUITO



12 Ago - Damiano Band in concerto



13 Ago - Sugar Band, cover ufficiale Zucchero Fornaciari



14 Ago - Siamo solo noi, cover ufficale Vasco Rossi



15 Ago - concerto della Banda Musicale di Montorio Romano



16 Ago - Montorio Singing contest II edizione. (Concorso Canoro)



17 Ago - Serata danzante con il Trio Moretti



18 Ago - I Briganti Sabini, cover ufficiale Mannarino



19 Ago Serata Cabaret con 'NDUCCIO