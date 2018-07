Terre In Azione

Descrizione evento: L’associazione Cotula Balli Popolari in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Anagni, dalla Pro Loco e dall’associazione Hernica Saxa presentano la 3° edizione del “TerreInAzione”, Festival della cultura e delle tradizioni del centro sud Italia. Concerti, uno spettacolo teatrale, laboratori di danza, percorso enogastronomico con prodotti ciociari e mercatini dell’artigianato si snoderanno nelle vie e nelle piazze del centro storico di Anagni (FR). Inoltre e per tutta la durata del festival avranno luogo mostre, esposizioni e visite guidate per la città.