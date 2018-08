Descrizione evento: Torvaianica capitale dello Street Food dal 6 al 9 agosto. Dopo il grandissimo successo di pubblico ad Anzio la coloratissima carovana Typical Truck Street Food sta per presentare l'entusiasmante 2^ edizione del Festival dello Street-Food in Piazza Ungheria a Torvaianica. 18 selezionatissimi Street Chef a bordo delle loro ApeCar, Truck e Stand Cucina scalpitano con le loro vere e proprie cucine "on the road" per presentare ai partecipanti un viaggio gastronomico da leccarsi i baffi. 4 giorni di festival finalmente anche a Torvaianica con un Menù caratterizzato dalle migliori ricette gourmet da strada. Ottimo cibo preparato in diretta, musica, spettacoli con artisti da strada e tanto sano divertimento.