Descrizione evento: Giunti ormai alla XII edizione, si rinnova la manifestazione "Festa a Levante - Sagra della cozza e del pesce del Golfo", iniziativa promossa dall'Associazione Gaetartecultura, con il Patrocinio del Comune di Gaeta. Manifestazione inserita nel programma Gaeta Grandi Eventi. In queste quattro sere di brioso incontro collettivo, a cui tutti siamo vivamente invitati a partecipare, (dal 22 al 25 Agosto, dalle ore 20:00), si potranno degustare i piatti tipici della prestigiosa e rinomata cucina gaetana, come cozze preparate in diversi modi, tielle (di verdura e pesce), pesce alla brace (orate e spigole), frittura di alici, diversi primi piatti e tante altre prelibatezze locali. Tutto preparato rigorosamente davanti i vostri occhi. Potrete degustare comodamente i nostri piatti immersi nella suggestiva scenografia dei cantieri navali ed a pochi metri dal mare. Ingresso gratuito Parcheggi disponibili sia a pagamento che gratuiti Circa 500 posti a sedere gratuiti Manifestazione all'aperto Circa 2000mq di spazio riservato alla manifestazione