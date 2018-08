Descrizione evento: Le rovine dell’Anfiteatro romano di Albano Laziale mercoledì 8 agosto faranno da cornice a una speciale serata astronomica, con telescopi e Planetario, dedicata alla scoperta delle meraviglie del nostro cielo. L’iniziativa culturale, inserita nell’ambito dell’Anfiteatro Festival di Albano, è organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della diffusione e promozione della scienza. Finalità dell’evento, avvicinare il grande pubblico alla conoscenza del cielo. “Con le nostre attività vogliamo proporre sul territorio dei Castelli Romani l’eccellenza della diffusione della cultura scientifica, facendo scoprire, sperimentare e comprendere, divertendosi, l’Universo che ci circonda”, afferma il Presidente dell’ATA Luca Orrù. “Da anni, l’ATA mette a disposizione di enti pubblici e privati l’entusiasmo e la professionalità dei propri operatori per offrire serate divulgative di osservazione del cielo in grado di affascinare adulti e bambini”. In particolare, i partecipanti all’evento, a partire dalle ore 20:00 e fino alle 24:00, potranno assistere aglispettacoli multimediali nel Planetario itinerante dell’Associazione, in grado di ospitare fino a 40 persone. All’interno della grande cupola gonfiabile di 7 metri di diametro gli esperti operatori dell’ATA mostreranno il cielo alle varie latitudini e in varie epoche, con l’aggiunta di video immersivi a 360°. Il pubblico potrà quindi vivere un’esperienza di grande impatto emozionale e con importanti ripercussioni culturali, come sottolinea Orrù: “Nel planetario lo spettacolo del cielo stellato, parte del panorama naturale, entra in diretto contatto con il pubblico, con l’intento di emozionarlo e di invogliarlo a interessarsi alla scienza, al suo metodo, alle sue scoperte e alle incredibili ricadute che ha avuto nella vita di tutti i giorni”. Nella stessa serata la magia della proiezione di filmati astronomici si fonderà con l’osservazione diretta e guidata di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e con i telescopi. Gli operatori dell’Associazione condurranno il pubblico in un viaggio tra le gemme del cielo estivo, alternando l’osservazione agli strumenti all’excursus sulla millenaria storia delle costellazioni e dei miti che spesso le accompagnano. “Osservare il cielo, i pianeti e le costellazioni, anche attraverso telescopi che permettono di coglierne dettagli altrimenti invisibili sotto la guida di esperti è una grande opportunità che suscita sempre nel pubblico grande interesse ed entusiasmo”, conclude il Presidente dell’ATA. L’attività di osservazione con i telescopi è ad accesso libero e gratuito (ore 20:00-24:00) Per l’accesso al Planetario è invece richiesto il pagamento di un contributo (raccolta fondi) di 5 euro (gratuitoper i bambini sotto i 6 anni e per i Soci ATA) e la prenotazione OBBLIGATORIA (fino esaurimento posti)tramite mail a segreteria@ataonweb.it specificando l’orario di preferenza dello spettacolo e il numerodelle persone. Gli orari di inizio degli spettacoli nel Planetario sono alle ore 20:0, 21:00, 22:00 e 23:00.