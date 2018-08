Descrizione evento: Calici & Sapori Sotto le Stelle - 11ª edizione

Una notte di Gastronomia, Folklore, Musica, Sapori…. e Vino!!!

Sabato 11 Agosto dalle ore 20:00 apertura percorso enogastronomico nell’Antico Borgo Medioevale del centro storico di Roiate (Roma).

Luogo: Roiate

Indirizzo: Roiate, Roma

Organizzazione: Associazione Promozione Sociale Roiate in Progress

Sito web per approfondire: http://www.roiateinprogress.org/



Se ti intriga l'idea di mangiare in lunghe tavolate all'interno del Borgo Medioevale Roiatese, come nelle antiche grandi famiglie tra sapori noti o dimenticati, partecipa all' 8ª edizione di " Calici & Sapori Sotto le Stelle". Sarà un'occasione per trascorrere una nottata che nel tempo potrà restare fra i tuoi ricordi migliori, il percorso eno-gastronomico giunto alla sua 8ª edizione, che snodandosi per le vie del centro storico permetterà, a quanti ancora non avessero avuto il piacere, di scoprire le bellezze nascoste di Roiate, suggestivo è il borgo medioevale incastonato sopra un colle di Arenaria, alle pendici del Monte Scalambra, dove i suoi confini corrono tra la Ciociaria e la Città metropolitana di Roma Capitale, di cui fa parte, spartiacque tra l’alta Valle dell’Aniene e l’alta Valle del Sacco. L’Associazione Roiate in Progress propone un vero e proprio “itinerario del gusto”, snodandosi tra le vie, i largari e le piazzette, porterà tutti ad atmosfere passate fatte di suoni, balli, canti ed antichi sapori, che ciascun visitatore potrà percorrere per intero alla scoperta delle tradizioni gastronomiche Roiatesi, diventata ormai appuntamento fisso, momento di incontro per valorizzare le bellezze e le peculiarità contadine, . Sarà un'occasione non solo per trascorrere una notte in allegria, ma è stata arricchita con un’escursione pomeridiana “nei sentieri naturalistici Roiatesi” grazie all'Associazione Sentiero Verde. Il cammino eno-gastronomico prenderà il via dalle ore 20.00, lungo il percorso, sono dislocate le postazioni che propongono menù tipici della tradizione contadina come formaggi, salumi, legumi, primo con sughi contadini, carnni locali, verdure ecc, non può mancare il buon nettare di bacco Cesanese delle nostre Terre.. Le Piazzette e i Largari saranno allietati con musiche e balli popolari, una serata che farà rituffare tutti nelle atmosfere dell’antico. Calici e Capori Sotto le Stelle, costituisce una felice tradizione per il nostro Paese che per una sera torna ad essere centro del comprensorio in una magia di sapori, odori, suoni e colori che ci ricorda i bei tempi andati che non moriranno mai nei nostri cuori. L’organizzazione di questa manifestazione tende a valorizzare sempre più questo evento poiché rappresenta l’espressione del sentimento di appartenenza alle belle tradizioni del nostro paese che valgono certamente la pena di vivere e tramandare. Tante sono le novità per questa edizione, tra cui un'escursione pomeridiana, un percorso rinnovato e la cucina che torna ad offrire prodotti della tradizione contadina Roiatese. Per far godere al meglio l’evento, abbiamo creato uno spazio bambini dove le animatrici Picketta & Pallina intratterranno i vostri bimbi con musiche, spettacoli, palloncini, zucchero filato e tanto altro, in modo da lasciare ai genitori qualche ora di puro e sano relax. Insomma una notte tutta da vivere adatta a tutti… non mancare!



RITROVO E PARTENZA ESCURSIONE 0RE 16.00



APERTURA AREA BIMBI ORE 19.30



APERTURA PERCORSO ENO-GASTRONOMICO ORE 20.00



INGRESSO PERCORSO € 15,00

I.Sosta: Ritiro ticket ingresso; II.Sosta: Aperitivo con Sangria; III.Sosta: Degustazione di antipasto montano; IV.Sosta: Primo piatto; V.Sosta: Carni varie e Contorno; Nel prezzo è incluso il nettare di bacco.



PROGRAMMA ESCURSIONE:

Partenza ore 16.00 P.le della Libertà Roiate - Tratto ad Anello da fonte Roja - Pantano di Roiate - Madonna delle Grazie - Centro Storico - Info A.E.V. Pietro Pieralice - 347.3036100



Possibilità di pernottamento e prima colazione presso struttura convenzionata, Agriturismo le Fattora - Via La Torre 6 Serrone (FR).



Info: 338.2593325 - 338.5890322 - 339.3440273 - 3775337950



Ampi parcheggi gratuiti e zona camper Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa manifestazione. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata, per maggiori dettagli seguiteci sul sito o sulle pagine Facebook.