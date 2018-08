Descrizione evento: Due delle date più importanti dell'Estate Simbruina tornano, come ogni anno: la Festa dei Faggi e la Sagra dello Strozzaprete nello splendido scenario di Campaegli, vicino Cervara di Roma, a 1430m slm. Il 18 ed il 19 agosto nel Piazzale dell'Amicizia di Campaegli (Cervara di Roma) ci troverete pronti e uniti per due giornate di grande festa! Questo il programma: 18 AGOSTO ore 10,00: Mercatini tradizionali ore 19,30: Apertura Stand con Street Food e BIRRA ARTIGIANALE ore 20,30: RAGGI GAMMA - Cartoon Cover Band 19 AGOSTO ore 10,00: Mercatini Tradizionali ore 12,30: SAGRA DELLO STROZZAPRETE, apertura stand ore 13,30: Intrattenimento musicale con "Acoustic Trio" e a seguire i FABER QUARTET Corri a Campaegli in tutta fretta, c'è SimbruLife che ti aspetta!