Descrizione evento: Dare spazio ai nuovi talenti del panorama artistico nazionale.

Nasce con questo obbiettivo, ambizioso quanto romantica, il progetto CollettivArte, ideato da Eleonora Peticca, che ne mette a punto la prima edizione in “Alvito ‘17”.

Giovani e non selezionati da tutta Italia con la mission di offrire una vetrina sempre più importante, con l’opportunità di confrontarsi fra loro e quindi con le varie ispirazioni e tecniche, nonché interfacciarsi con un pubblico ed una clientela sempre più attenta alle nuove correnti dell’arte moderna.

“CollettivArte Alvito ‘18” ripropone sullo stesso binario della sua prima, un concept idealizzato sulla promozione culturale degli artisti e delle loro opere, curandone finemente l’allestimento e il merchandising.

CollettivArte vuole essere una vera e propria Cantera, un luogo di scoperta e sorpresa, un percorso fra dipinti, illustrazioni, sculture e installazioni a volte anche fuori dai canoni convenzionali della nostra tradizione: uno sguardo oltre la siepe, uno sguardo al nuovo che prova, osa e convince.

Questa seconda edizione è curata dall’Associazione Artemisia, dunque dalle sue curatrici: la Dott.ssa Eleonora Peticca appunto e la Dott.ssa Vanessa Viti. Due ragazze figlie di un territorio alla ricerca di una prospettiva, due ragazze che hanno deciso di scommettere in una terra così difficile su una disciplina di grande fascino come l’Arte, quella con la A maiuscola.

Grande novità è la location e il format: da una street exibition di una serata, passiamo ad una vera e propria Galleria di 200 mq, aperta nei 10 giorni che abbracciano il cuore dell’estate.

L’inaugurazione, prevista per giovedì 9 agosto alle ore 21:00 ospiterà la kermesse poetica “Pennellate in versi” a cura di “ I Poeti della Terra dei 5 Miracoli”.

La risonanza della manifestazione comincia a diffondersi su scala Nazione, e ne dà conferma la presenza di artisti non solo dalla Capitale, ma anche da Toscana, Liguria e Lombardia.

Un appuntamento da non perdere, per cultori artisti e curiosi di questa coraggiosa e ammirevole iniziativa.