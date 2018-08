Descrizione evento: 15 Street-Chef "ON THE ROAD", 30 stand di artigianato di qualità, attrazioni e spettacoli degli artisti del Circus Village, aperitivi al tramontoe tanto sano divertimento per tutta la famiglia. Sono questi gli ingredienti dell'imminente Festival dello Street Food che da giovedì 16 Agosto fino a Domenica 19 travolgerà con i suoi colori e la sua magia la città di Formia. Il conto alla rovescia è già iniziato, la coloratissima carovana targata Typical Truck Street Food trasformerà Formia nella capitale del cibo da strada e dell'artigianato. Un grandissimo ristorante on the road pieno di delizie gastronomiche approderà finalmente, grazie anche al patrocinio del Comune, nel cuore di Formia, in piazza della Vittoria. Un evento unico per il quale sono stati selezionati 15 Street-Chef "ON THE ROAD" che proporranno il meglio della cucina “Street Food”. Un magnifico villaggio del gusto con un menù d'eccezione: Panini con la Scottona sfilacciata, la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria, panino con lulled pork, bombette di costernino, arrosticini, carciofi alla giudia, pizza fritta, pasta al buttero, panino col polpo arrosto, pucche pontine, cucina calabrese, olive ascolane, delizie al postaccio di bronte, cannoli siciliani, cremini ascolani, dolci secchi . Tutto annaffiato dall'ottima birra cruda artigianale tedesca, sangria, soft drink e acqua. A sorpresa prelibatezze on the road preparate in maniera espressa dagli Chef.

Il festival sarà arricchito dalla presenza di circa 30 stand di artigiani con oggetti ricercati e artigianato proveniente da tutta Italia. Le attrazione al Festival Street Food targato TTS-FOOD non finiscono mai. Dalle ore 17:00

"THE MAGIC APERITIF" aspettando il tramonto. Tra stuzzichini appena sfornati, birra artigianale Cruda e mojito, accompagnati da musica lounge e suggestivi FIRE SHOW si trascorreranno momenti magici. Musica, arte e giochi di fuoco. Spettacoli emozionanti e fiabeschi. Nei quattro giorni la Compagnia del Circus Village con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti momenti suggestivi e formidabili performance. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti e tanti giochi da fare in famiglia.