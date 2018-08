Descrizione evento: Venite a scoprire i Mercati di Traiano con gli archeologi dell’Asino d’Oro! Vi accompagneremo alla scoperta di questo straordinario luogo, eretto all’inizio del II secolo per volere di uno dei più grandi imperatori di Roma, Traiano. Vedremo, passeggiando all’interno delle sue stanze e camminando lungo la via Biberatica, che non si trattava di un semplice grande mercato, ma che era molto di più. Potremo inoltre godere della mostra in corso, che getta luce sulla vita del grande imperatore. Dalle sue terrazze poi è possibile godere di un panorama unico sulla città!



Quando

Domenica 26 Agosto 2018 alle ore 17:00



Dove

Via IV Novembre 94, all’ingresso del museo



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona. Biglietto di ingresso per i residenti a Roma intero € 13; ridotto € 11. Per i NON residenti intero € 15; ridotto € 13. Ingresso gratuito per i possessori della MIC card. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/mercati-traiano-e-mostra/