Descrizione evento: Un agosto ricco di appuntamenti vedrà la band impegnata venerdì 17 a Cittaducale, in provincia di Rieti



GliOff The Wall, Tribute Band di Michael Jackson, tornano a far visita ai fans del Lazio, dopo i grandi successi della scorsa primavera: questa, sarà la volta di Cittaducale (RI), venerdì 17 agosto, in Piazza del Popolo, per un evento mai visto prima nel centro italiano. I grandi successi del summer tour 2018, non ultimi quelli di ferragosto a Vieste (FG) e il 16 a Mattinata (FG), aprono la strada a un finale dislocato tra le regioni Lazio e Campania, prima di una piccola pausa propedeutica alla progettazione del nuovo show per la stagione invernale. Due ore ininterrotte di musica, proiezioni video e 5 musicisti, in un unico live per rivivere insieme il mito di Michael Jackson attraverso le sue hits più famose, gli abiti e le coreografie inconfondibili, e i video più rappresentativi del Re del Pop. L’inizio è fissato per le 22:00.



I dettagli dell’evento, e di tutti gli altri concerti della tribute band, sono consultabili sul sito internet ufficiale www.michaeljacksonofficialband.ite sulla pagina facebook: OFF THE WALL, tribute band Michael Jacksonhttps://www.facebook.com/pages/OFF-THE-WALL-tribute-band-Michael-Jackson/146113348734361.



STORIA- Gli Off The Wallnascono dall'incontro artistico avvenuto nell'aprile del 2010 tra Domenico Cirulli di Cerignola (FG) e Vincenzo Lorusso di Atella (PZ). Fin dagli inizi riscuotono grandi consensi in tutta Italia; l’esecuzione totalmente live dei brani unita allo straordinario carisma vocale del front man Vincenzo Lorusso li porta ad esibirsi in tutta Italia, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo, Trentino e Lazio. Particolarmente rilevanti, tra gli altri, sono stati il concerto tenuto nel febbraio del 2012 a Roma presso Stazione Birra, il tempio della musica live in Italia, e la kermesse di settembre 2012 a Monopoli (BA) con la leggendaria chitarrista di Michael Jackson, Jennifer Batten. Da qui è nata una collaborazione con l’artista americana, che dura a tutt’oggi, e che ha portato la band a una seconda esibizione, in teatro, sempre con la leggenda Batten, e con un cast di ballerini, nel marzo 2015. Ancora, terzo e non ultimo incontro, in maggio 2016, sempre in teatro con la splendida esibizione al fianco di Jennifer Batten. Inoltre, il curriculum dei suoi elementi vanta collaborazioni con grandi artisti come Dodi Battaglia, Ron, Tosca e Sasha Torrisi (ex voce Timoria). La band è così composta: Vincenzo Lorusso,voce, coreografie, costumi e programmazione sequencer; Donato Monterisi, chitarre; Domenico Cirulli,piano, synth e programmazione sequencer; Vito Balzano, batteria; Domenico Chiarella, basso.



Info Band:+39329.38.27.786 Domenico/ +39 320.35.11.362 Vincenzo

Sito Web: www.michaeljacksonofficialband.it

Facebook: OFF THE WALL, tribute band Michael Jackson https://www.facebook.com/pages/OFF-THE-WALL-tribute-band-Michael-Jackson/146113348734361

Ufficio Stampa: +39 328.35.68.877 ufficiostampaoffthewall@gmail.com.