Descrizione evento: Passeggiata archeologica teatralizzata adatta a bambini, adulti e accessibile a persone disabili.

Il fantasma di Roscio Comedo, l'attore più famoso dell'antica Roma, nella sua città natale, vi accompagnerà a scoprire i misteri della sua Lanuvio attraverso un percorso insolito e ricco di fascino.

Insieme ad una misteriosa Maestra che lo ha evocato, vi coinvolgeranno all'interno di un teatro naturale con racconti, giochi, divertimento ed azione.

Al termine, gli ospiti saranno invitati da Roscio ad un aperitivo che farà conoscer loro alcune pietanze dell'antica Roma.



COSTO €10,00 p.p. - bambini fino a 10 anni €5,00 comprensivo di aperitivo.

Per informazioni e prenotazioni tel. 3287163415 - 3471629668

preno@lamacchinainfernale.it

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.