Descrizione evento: La Galleria Borghese, definita la più bella collezione del mondo, è un vero e proprio scrigno di opere d’arte. La villa fu costruita nel XVII secolo come luogo di cultura: un museo in cui esporre la collezione del cardinale Scipione Borghese. Scipione infatti, nipote del papa Paolo V, aveva avviato una vorace e sistematica acquisizione di opere d’arte che avrebbero reso la sua collezione una delle più grandi dell’epoca. Vi sono esposte ancora oggi preziose sculture antiche, capolavori di Gian Lorenzo Bernini come il Ratto di Proserpina e Apollo e Dafne, la celeberrima Paolina Borghese di Canova e preziosi dipinti di Raffaello, Tiziano, Rubens e Caravaggio. Appuntamento h. 16.40 di fronte al museo, in piazzale Scipione Borghese 5. Costo visita guidata: 13 €, 8 € minori di 18 anni, 3 € minori di 10 anni. Il biglietto d’ingresso alla Galleria è gratuito, in occasione della prima domenica del mese. I costi includono diritti di prenotazione e noleggio radioguide obbligatorio. Durata: 2 ore Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.