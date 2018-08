Descrizione evento: Per la prima volta a Tremensuoli di Minturno, ci sarà il festival della birra artigianale, infatti, dal 24 al 26 agosto 2018, in Piazza Capo Trivio (San Nicandro), nell’antico borgo collinare, tre serate dedicate alla degustazione della bevanda più antica e diffusa del mondo. Il 1° “Tremensuoli Craftbeer Festival” presenterà una selezione di birre artigianali offerte dai seguenti birrifici: Abk di Kaufbeuren (Germania), Brauerei Kundmüller di Viereth-Trunstadt(Germania), La Casa di Cura di Crognaleto (Teramo), Bibibir di Castellalto (Teramo), La Pirata di Súria (Spagna), BrewDog di Aberdeenshire (Regno Unito), Strubbe di Ichtegem (Belgio), Donkey Beer di Atri (Teramo), Zeta di Alboraya (Spagna), Jacob di Bodenwöhr (Germania), Strubbe di Ichtegem (Belgio), Opperbacco di Notaresco (Teramo), da degustare sullo splendido belvedere mentre si potrà ascoltare buona musica ed assaggiare le specialità di “Zio Dante”. L’evento fa parte di un progetto che intende rilanciare il territorio minturnese ed in particolare la frazione di Tremensuoli, per attirare in questi posti meravigliosi un turismo che apprezzi la salubrità dell’aria, la tranquillità, la cultura locale e la buona cucina. Il merito e l’organizzazione, per questa prima edizione, va allo staff dell’osteria “Zio Dante” che sta cercando di ridare dignità e visibilità ad un territorio spesso bistrattato e dimenticato. Media partner Radio Antenna Verde (RAV). Infoline: 3924787008.