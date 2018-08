Descrizione evento: Soulful Party sabato 1 settembre 2018 THE VIEW Location: The View Via Cisternole 12 Frascati a 10 minuti da Anagnina Info 3404987255 – 3423571686 Orario: 20:30 – 04:00 Dresscode: Smart-Chic Non cercarle, non volerle, non inseguirle. Le cose belle arrivano a chi sa attenderle. Siediti e ammira tutta la bellezza che c’è intorno a te. Fai un lungo respiro e lascia che la vita ti sorprenda. È per questo che nel cuore dei colli romani nella leggiadra location THE VIEW, abbiamo realizzato per voi un evento esclusivo con sound davvero emozionante! L’aperitivo panoramico al The View il singolare Lounge Bar dei Castelli Romani con Vista Panoramica su Roma. Consolle | Soulful Party Resident Max Verolini Guest Nino Scarico Guest Pepito Roma Format | Soulful Party sabato 1 settembre 2018 THE VIEW Ore 20:00 Aperitivo: Cena buffet + drink 15€ Cena buffet + drink + privè 20€ Ore 22:30 Disco: Ingresso dalle 22:30 con drink 10€ comunicando al desk LISTA GLOBO Home Blog Discoteche Roma Discoteche Estive Roma: Dove si balla a Roma sotto le Stelle Aperitivo Panoramico Roma Terrazza Gianicolo Commercialista CAF Roma Nord