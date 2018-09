Descrizione evento: Una visita guidata con archeologo da non perdere alla Necropoli etrusca della Banditaccia di Cerveteri! Sarà possibile entrare all’interno di alcune delle tombe più importanti della zona e conoscere gli usi e i costumi funebri di uno dei popoli più importanti del passato. Avremo modo di scoprire anche l’alto livello raggiunto dagli etruschi in molte discipline e arti umane e capire come abbiano influenzato in modo determinante i loro potenti vicini, i Romani. Una visita guidata che ci condurrà in un luogo ricco di storia, cultura e natura, assolutamente da non perdere!



Quando

Sabato 08 Settembre 2018 alle ore 10:45



Dove

Via della Necropoli n. 43/45 a Cerveteri (Roma), all’ingresso dell’area archeologica



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, più biglietto di ingresso: intero € 8; ridotto € 5; per minori € 2. La quota indicata comprende la prenotazione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/la-necropoli-della-banditaccia-a-cerveteri/