Descrizione evento: Al via, come ogni anno ormai da oltre 65 “primavere” la tradizionale Festa dell’Uva del piccolo Borgo Ciociaro, situato ai piedi dei Monti Lepini, in un’ atmosfera rievocativa tra canti, balli e prodotti tipici.



Si parte venerdì 28 Settembre con un favoloso “apericena de na vota” in cui a farla da padrone saranno le proposte di commercianti e produttori locali. Grande attesa per la Scenografia tematica.



Sabato 29 sarà la volta dei percorsi storici, delle tipiche “fraschette” in cui degustare la cena ed anche il pranzo della domenica, per terminare con lo spettacolo musicale dei “Saltapizzica” prima e dei “Brigallé” poi, fino a chiudere la serata.



Domenica 30 è lasciata la parte più tradizionale di tutta la Festa: mostra delle Uve, dimostrazione e degustazione di prodotti tipici dalle sapienti mani delle Nonne del paese; Imponente e Caratteristica sfilata dei carri allegorici al pomeriggio con a seguire la Prima Gara di Organetto Festa dell’Uva Città di Sgurgola, che richiama musicisti da ogni dove, pronti a sfidarsi fino all’ultima nota.



Durante tutto il corso della Manifestazione verrà allestita una Mostra Fotografica storica, con un’ampia sezione dedicata in memoria del Grande Fotografo Franco Olivetti, figlio di questa terra.



Non resta che darvi appuntamento alla 65^ Festa dell’Uva, dove tutto, insieme, suona di più!