Descrizione evento: Laboratori teatrali per bambini/e e ragazzi/e a Lanuvio, IN UN VERO TEATRO!



Corso Baby 5-9 anni ogni mercoledì dalle 16:00 alle 17:30

Corso Teen 10-15 anni ogni mercoledì dalle 17:30 alle 19:00

Il corso dura 8 mesi, dal 10 ottobre al 9 giugno 2019, con saggio finale



Corso baby: il teatro vissuto come gioco, per avvicinare i piccoli ad una prima conoscenza del mondo teatrale. L'obiettivo è quello di stimolare la fantasia, fare esperienza di sé, degli altri, del mondo circostante al fine di sviluppare una personalità armoniosa.



Corso teen: per una età in evoluzione, l'attenzione sarà data alla costruzionee lo studio del personaggio, all'improvvisazione teatrale, la postura, il mivimento scenico, la respirazione, la voce, la costruzione e messa in scenza di testi.



Costo: 30 euro mensili + 10 euro quota associativa