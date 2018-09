Descrizione evento: La Galleria Ess&rrE dal 22 settembre alle ore 17,30 inaugura la mostra



“Intuizioni”



Esposizione di arte contemporanea dedicata a quattordici artisti di cui due scultori che per diverse tecniche e soggetti propongono una carrellata di oltre venticinque opere che evidenziano le peculiarità di ognuno nel produrre lavori che stanno riscuotendo un importante interesse nel panorama artistico nazionale.

L’intuizione di ogni artista presente alla mostra, nel concepire una dettagliata opera, fa si che la stessa possa essere interpretata e fruita dal pubblico in modo assolutamente fantasioso e personale.



Gli artisti in esposizione sono: Angela Balsamo, Rosy Bianco, Giusy Dibilio, Giusy Ferrante, Herika (Enrica Verdinelli), Rita Lombardi, Annalisa Macchione, Elena Modelli, Maria Grazia Russo, Laila Scorcelletti, Anna Maria Tani, Davide Tedeschini, Valentina Valente, Mario Zanoni.







Dal 15 al 21 settembre 2018 in mostra alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma - locale 876 - 00121 Roma - tel. 06 42990191 - 329 4681684 – galleria esserre@gmail.com