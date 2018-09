Descrizione evento: Il Comitato Festeggiamenti Anzio è lieto di invitarvi alla 17° Edizione della Castagnata di Novembre ad Anzio dal 10 all'11 novembre 2018. Un evento che la città di Anzio aspetta per ritrovarsi insieme a quanti verranno a trovarci per stare insieme e gustare le caldarroste insieme al vino novello e poter assaggiare tipicità gastronomiche anziati come la frittura di paranza portodanzese. Inoltre tanti altri piatti accompagnati dal vino Cacchione del nostro territorio per creare un clima festoso e un'atmosfera familiare che è propria della Castagnata di Novembre. Il pretesto delle caldarroste, assolutamente non tipiche di Anzio, è quello di poter proporre un'occasione di aggregazione e di festa nel centro storico si Anzio presso l'oratorio dei Ss. Pio e Antonio in via Giacomo Matteotti.

Ricordiamo che l'evento è per solidarietà quindi il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza come è successo per tutti gli eventi organizzati dal Comitato Festeggiamenti Anzio. Allora Vi aspettiamo tutti alla Castagnata di Novembre sabato 10 e domenica 11 novembre 2018. C'è la possibilità di prenotare scrivendo a mblasi@alice.it oppure telefonare al 3319546704.