Descrizione evento: Il Mistero degli Etruschi

Escursione alla Necropoli Etrusca e alle Tombe Dipinte di Tarquinia in pullman gran turismo, con pranzo incluso



Data e ora di partenza:

Domenica 14/10/18, h 9.00

Il rientro a Roma è previsto per le h 19.30 ca.



Programma:

-mattina: visita guidata della Necropoli Etrusca dei Monterozzi

-pranzo in locale tipico con bevande incluse

-pomeriggio: visita guidata nei quartieri medievali di Tarquinia e visita al museo archeologico per ammirare le magnifiche tombe dipinte del IV aC e i famosi Cavalli Alati, divenuti simbolo della città di Tarquinia



Quota tutto incluso: 60 euro a persona (trasporto in pullman gran turismo, pedaggi autostradali e parcheggi, visite guidate, ingressi alla necropoli e al museo archeologico, vox (auricolare), pranzo con bevande incluse)

Sconto: 55 euro per chi salda al momento della prenotazione.

Ragazzi fino a 17 anni pagano 50 euro.

Bambini fino a 10 anni pagano 45 euro.



Informazioni e Prenotazioni:

Cristiana Berto 3315632913, rome4ucristianaberto@gmail.com indicando nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

Per ulteriori info e leggere la presentazione delle gita consultate il nostro sito: www.romaelazioperte.blogspot.com

Per poter garantire l’esecuzione dell’evento le prenotazioni devono pervenirci entro lunedì 8 ottobre 2018