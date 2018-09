Descrizione evento: Sono 14 milioni gli italiani che scelgono di preparare la pizza con le loro mani per gustarla direttamente tra le mura domestiche.



Nonostante andare in pizzeria rimanga comunque la scelta prediletta dal 42% degli italiani e l’ordinazione a domicilio venga preferita da circa il 29%, la pizza “homemade” sta attirando sempre più pizzaioli fai-da-te.



L’ideale è apprendere i segreti della pizza da chi ha fatto della sua passione un vero lavoro: proprio per questo, Francesco Vitiello, giovane casertano che a soli 27 anni è considerato uno dei punti di riferimento per la ricerca e la cultura della pizza, condurrà un workshop gratuito aperto al pubblico “Pizza all'alga spirulina homemade”dedicato all’arte della pizza.



Lunedì 8 ottobre, alle ore 19.00, Vitiello sarà infatti ospitedella seconda tappa di “Elementi, i volti dell’impasto”, il contest creato da Molino Vigevano per eleggere il miglior pizzaiolo professionista d’Italia. Presso la Città dell’Altra Economia, nel Rione Testaccio, il giovane maestro pizzaiolo svelerà al pubblico i segreti per ottenere una pizza a regola d’arte anche tra le mura domestiche.



L’universo Pizza sarà quindi il filo conduttore dell’intera giornata di “Elementi”,che aprirà i battenti alleore 14.00: poco prima dell’inizio del workshop i pizzaioli in gara per questa seconda tappa della competizione si confronteranno su quelli che sono gli ingredienti fondamentali della pizza, sotto la guida della presentatrice ed esperta Tania Mauri.



I concorrenti si sfideranno in due prove: un test sugli impasti crudi, dei quali dovranno riconoscere la forza della farina usata, le ore di lievitazione e l’idratazione, e il Blind Taste,durante la quale ipizzaioli, bendati, dovranno riconoscere tipo di impasto, di latticini e pomodori.