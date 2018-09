Descrizione evento: Demo lesson for B2/C1

Come sono le lezioni al British Council? Qual è il nostro approccio all'insegnamento? Vieni ad una lezione dimostrativa, e scoprilo di persona!



Ingresso gratuito, su prenotazione.



Roma PROMO



Il British Council è l'ente britannico per la promozione delle relazioni culturali e dell'insegnamento. Presente in più di 100 paesi in sei continenti, il British Council da vita ogni giorno a opportunità internazionali. In Italia abbiamo sedi a Roma, Milano e Napoli.



Impara l’inglese con il British Council a Roma, Milano e Napoli e apriti ad un mondo di opportunità.



Per lavoro, studio o interesse culturale, migliorare il tuo inglese ti aiuterà a raggiungere nuovi traguardi importanti.



Quali esperti della lingua inglese, possiamo offrirti un’esperienza di apprendimento unica, veloce, efficace e coinvolgente.



Ti aiuteremo a comunicare con sicurezza e, mentre migliori le tue competenze, potrai anche ottenere certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, tra le quali IELTS.



I nostri insegnanti, qualificati ed esperti, ti assicureranno reali progressi, aiutandoti a raggiungere con successo i tuoi obiettivi e a interagire con sicurezza in lingua inglese.