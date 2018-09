Descrizione evento: Dal 13 ottobre al 16 dicembre 2018

Ore 18.00 Palazzo Savelli, Piazza Costituente 1 – Albano (RM)

Direzione artistica Maurizio D’Alessandro

A cura dell’Ass.ne Amici della Musica Cesare De Sanctis

In collaborazione con Comune di Albano, con il patrocinio di Accademia d’Ungheria in Roma, Museo e Centro ricerche Liszt Budapest, Accademia Università Liszt Budapest.

Tra le manifestazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, il Festival Liszt torna nella dimora storica di Palazzo Savelli ad Albano (RM) dal 13 ottobre al 16 dicembre 2018 con un programma in cui il Romanticismo europeo rivive nella cornice storica del periodo, tra musica, teatro e gran balli, con un’apertura d’eccezione e suggestiva affidata alla coreografica Compagnia Nazionale di Danza Storica: un gran ballo dell’800 in pieno stile, nel quale eleganza, costumi e maniere si incontrano esprimendo attraverso le danze di società proprie dell’Europa di quel tempo una propria relativa cultura.

In grado di far rivivere la magia e l’atmosfera romantica che permeò la vita di Franz Liszt e delle donne da lui amate, la sua musica ed i suoi scritti, il 13 ottobre la Compagnia Nazionale di Danza Storica con Nino Graziano Lucaproporrà un autentico “grande evento” d’epoca, con il meglio delle coreografie e delle composizioni musicali dei Gran Balli che si svolgevano nelle terre in cui visse Franz Liszt nel corso del XIX Secolo.

Altra novità del Liszt Festival 2018 è la centralità della figura del Don Giovanni nella cultura europea che avrà un primo focus il 17 novembre, con conferenza di apertura che anticipa i tre recital pianistici affidati a interpreti di assoluto valore: la pianista russa Gala Chistiakova, che si esibirà il 25 ottobre con un programma incentrato sulle suggestioni letterarie nella musica, tra cui spiccano proprio le lisztiane reminiscenze sul Don Giovanni di Mozart; Gloria Campaner, tra le più interessanti giovani pianiste della nuova generazione pianistica italiana che andrà in scena il 2 dicembre con un programma di ampio respiro da Liszt a Debussy, Scriabin e Prokfiev; Sandro De Palma, celebre pianista rappresentante di quella scuola napoletana che fa capo a Vincenzo Vitale sul palco del Liszt Festival il 2 dicembre con un programma d’impronta romantica (Beethoven, Liszt, Mendelssohn).

Grande chiusura affidata al teatro con il microdramma di A. Puskin Il Convitato di pietra ovvero Don Giovanni per la regia di G. Zitocon un cast di attori di assoluto rilievo L. Pisani, C. Di Stefano, G. Barbieri e lo stesso G. Zito in interazione con i Solisti del Festival Liszt Fla Chamber Soloists.

“Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” è lo slogan ufficiale dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 per il quale il Festival Liszt di Albano è stato scelto a farne parte dalla Commissione Cultura del MiBACT, quale manifestazione di eccellenza e rappresentativa per la cultura italiana ed europea.

“Un riconoscimento che si aggiunge ad un altro di non meno valore giunto dal Centro Nazionale di Musicologia Francese (La Sorbonne)” ha dichiarato il direttore artistico Maurizio D’Alessandro “che vedrà il nostro festival invitato il 27 e 28 ottobre 2018 ad un consesso internazionale a Chateauroux (Francia) nell’ambito del festival francese più significativo su Liszt”.

Tutti i concerti si svolgeranno ad Albano, presso la Sala Nobile Palazzo Savelli (Piazza Costituente, 1), alle 18.00, con eccezione del 13 ottobre che inizierà alle 17.30. Biglietto unico d’ingresso 10 euro. Info e prevendita 069364605.

Per info: www.amicidellamusicaalbano.it

INAUGURAZIONE

Palazzo Savelli

Sabato 13 ottobre 2018 ore 17.30

GRAN GALA’ – SOGNO D’AMORE – GRAN BALLO DELL’800 AL TEMPO DI LISZT

COMPAGNIA NAZIONALE DI DANZA STORICA DI NINO GRAZIANO LUCA

Sabato 17 novembre 2018 ore 17 Museo Civico

Sul tema di Don Giovanni

L’equivoco di un mito moderno fra musica e influenze letterarie

Conferenza di Maurizio D’Alessandro con la partecipazione di G. Zito e C. Di Stefano

Ingresso libero

Palazzo Savelli

Domenica 18 novembre 2018 ore 18

L’EPOCA DI LISZT QUARTETTO WERTHER

Brahms: Quartetto per pianoforte e archi op. 60 - Schumann: Quartetto per pianoforte e archi op. 47

Palazzo Savelli

Domenica 25 novembre ORE 18

SUL TEMA DI DON GIOVANNI

TRA MOZARTE E LISZT ED ALTRE SUGGESTIONI LETTERARIE

LA GRANDE SCUOLA PIANISTICA RUSSA GALA CHISTIAKOVA, PIANOFORTE

R.Schumann: Arabesque op.18, Fantasia op.17

L.V.Beethoven: Sonata op.57 “Appassionata”

Schubert-Liszt: “Barcarolle”, “Grethen am Spinnrade”, “Erlkonig”, “Standchen”

Mozart-Liszt: Reminiscences de Don Juan

Palazzo Savelli

Domenica 2 dicembre ore 18

LE ECCELLENZE DELLA NUOVA GENERAZIONE PIANISTICA

GLORIA CAMPANER, PIANOFORTE

O. Respighi Notturno

F. Liszt / Wagner Morte di Isotta

F. Liszt / Verdi parafrasi dal Rigoletto

F. Liszt / Rossini tarantella

C. Debussy: Les collines d’anacapri, Clair de Lune, l’isle joyeuse

A. Scriabin Studio op. 2 n.1 Vers la Flamme ,poema op. 72

S. Prokofiev Toccata Op. 11

Palazzo Savelli

Domenica 9 dicembre ore 18

I GRANDI SOLISTI

SANDRO DE PALMA, PIANOFORTE

L. van Beethoven: Sonata n. 2 op. 31 “La tempesta”

F. Liszt: Funéralles – Giochi d’acqua a Villa d’Este

F. Mendelssohn: Romanze senza parole – Andante e Rondò capriccioso op. 14

Palazzo Savelli

Domenica 16 dicembre ore 18

MUSICA E TEATRO

DON GIOVANNI ovvero IL CONVITATO DI PIETRA

dal microdramma ALEXANDR PUSKIN

Con gli attori: Luigi Pisani, Giacomo Zito, Chiara Di Stefano, Giada Barbieri

E I SOLISTI DEL FESTIVAL LISZT – FLA CHAMBER SOLOISTS

Cooproduzione Arteidea Eventi e Servizi

Info e prevendite

Drin Service 069364605



Biglietto unico d’ingresso euro 10. Info e prevendita 069364605

Facebook festival liszt albano

www.amicidellamusicaalbano.it