Descrizione evento: ???? FESTIVAL DELLA PORCHETTA ????



? QUANDO

Venerdì 19 & Sabato 20 Ottobre 2018

Dalle 18.00 alle 00.00



???? DOVE

Tsunami Pub | Via Gian Bistolfi 3 | Monti Tiburtini



Per tutti gli amanti delle fraschette dei Castelli, der paninazzo con la porchetta ["Me ce metti a cotenna?"], della pizza bianca calla dell'alimentari sotto casa ["Segna du scudi che poi passo a pagare"]

Questo evento lo dedichiamo a tutte le persone che adorano la cucina casareccia, quella de core!



???? CHE SE MAGNA

?Trancio Pizza Bianca con Porchetta 3.5€

?Tagliere di Salumi & Porchetta 5€



???? CHE SE BEVE

?Selezione di Birre Artigianali alla Spina e in Bottiglia 0.4L 5€

?Bicchiere Vino Rosso Montepulciano 3€



???? SPECIAL MENÙ

?Tagliere di Salumi & Porchetta + Pizza con Porchetta + Birra Lager 0.4L o Bicchiere Vino Rosso = 12€

?Tagliere di Salumi + Pizza con Porchetta + Birra Lager 0.4L = 10€

?Tagliere di Salumi + Pizza con Porchetta + Bicchiere Vino Rosso = 9€



? Orario di apertura: dalle 18 alle 2.00 ?



Inoltre allo Tsunami Pub trovate:

???????? DA BERE ????????

Birre artigianali alla spina e in bottiglia, 50 Tipi di Mojito, Cocktail, Distillati, Vino ecc.

???? DA MANGIARE ????

Hamburgers, Hot Dogs, Piadine, Bruschettoni, Taglieri di Affettati & Formaggi con selezione di marmellate e miele, Tortillas con Cheddar e Bbq ecc.



- Tsunami Pub - Birre Artigianali, 50 tipi di Mojito & tanto altro -

via Gian Bistolfi 3 - a 200mt. dalla fermata MetroB Monti Tiburtini