Descrizione evento: Cari Amici, il KISA CUISINE torna ad organizzare eventi enogastromici e stavolta ha scelto un connubio imprescindibile: vino ed EROS, a cui farà da sfondo un food di eccellente qualità. KISA ha puntato alto con il produttore e personaggio Bibi Graetz, eclettico autore di vini famosissimi e non solo. Dal padre, celebre scultore di Tel Aviv, eredita la passione per l’arte. Laureato alla celebre Accademia delle Belle Arti a Firenze diviene pittore e contemporaneamente sviluppa la sua passione per il vino, creando una vigna costellata di installazioni ed opere artistiche che rendono unico lo scenario all’interno del Castello di Vincigliata a Fiesole. Pian piano escono i suoi vini, con poche bottiglie assegnate prevalentemente all’estero. I suoi vini sanno di territorio e le vigne si enerpicano sulle colline di Firenze o vicino al mare all’interno della bellissima Isola del Giglio. Ogni etichetta di Bibi Graetz richiama l’amore, l’eros e la passione in un vorticoso gioco di fusioni tra l’edonismo piu’ totale e la tecnica di vinificazione precisa e sapiente. Tutta la sua storia, vi sarà svelata giovedì 11 ottobre dalle ore 20 in poi nella splendida ed elegantissima cornice del KISA CUISINE & LOUNGE MENU’ DELLA SERATA SPUMANTE ROSE’ BOLLAMATTA (100 % sangiovese, metodo Charmat lungo da vigna di 50/80 anni), abbinato ad un tortino di riso con zucchine e gamberi su fonduta di Castelmagno (91 punti Jamesucking.com) SCOPETO IGT TOSCANA BIANCO ISOLA DEL GIGLIO (70 % ansonica e 30 % vermentino), abbinato a Spaghettone Mancini con pesto di mandorle e calamaretti di paranza BUGIA IGT TOSCANA BIANCO ISOLA DEL GIGLIO (100 % ansonica vinificata e maturata parte in acciaio e parte in barrique), abbinato ad un twister di rana pescatrice al guanciale di Amatrice in millefoglie di patate aromatizzate alla paprika e zenzero SOFFOCONE DI VINCIGLIATA IGT TOSCANA ROSSO (90 % sangiovese, 7% canaiolo e 3% colorino affinati in barriques per 15 mesi), abbinato ad una selezione di formaggi con mostarde afrodisiache Il costo della serata è di euro 45. Per prenotazioni chiamare Giorgia Madaro al 347/5359156 oppure Kisa Cuisine al num. 06/87189933 Ristorante KISA CUISINE & LOUNGE—Via Conca D’Oro, 74/76/78 – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA