Descrizione evento: RASSEGNA CORRISPONDENZE 2018 _ X Edizione [Sessione Autunno]



Dal 11 Ottobre al 25 Novembre torna a Ladispoli, presso lo Spazio Performativo AGORA’, la sessione Autunnale di CORRISPONDENZE RassegnaNazionale di Compagnie Italiane di Danza Contemporanea(X Edizione).

Dopo il successo della sessione Primavera, per l’Autunno saranno 5 gli appuntamenti con spettacoli proposti da 7 note compagnie Italiane: EGRIBIANCODANZA, DÉJÀ DONNÉ, ATACAMA, PINDOC, ART GARAGE, GRUPPO E.MOTION, MEGAKLES.

Per conoscere al meglio gli autori ed il loro lavoro, ed affrontare con più consapevolezza la visione degli spettacoli, si terranno workshop di danza contemporanea tenuti da alcuni dei coreografi stessi e Tavole Rotonde con i protagonisti dell’evento alla fine di ogni spettacolo.



La Rassegna è organizzata dallo Spazio Performativo Agorà di Mandala Dance Company, in collaborazione con Profession Dance con il patrocinio del Comune di Ladispoli Assessorato alla Cultura e AICS – Roma.



SPONSOR:

Tipografia Arti Grafiche Lauria, Animo Basico, Autocarrozzeria Ciampa, Pittura Decorazione e Restauro Caterina e Claudio, Studio Dentistico DR Cristofaro, Erboristeria La Triaca, GI SI, Lavanderia Bio Che Pulito, Massimo Catering, Mercatino Del Cellulare, Mondo Delle Donne, Ristorante Malibù, Ristorante Frontemare, Ristorante Da Alfredo.



INFO E PRENOTAZIONI:

spazioagora@professiondance.it- 06 9912500

Biglietteria: Intero € 10 - Ridotto € 8 - Under 14/Over 65 € 5 - Scuole di danza € 5



PROGRAMMA:

Venerdì 12 Ottobre ore 21.00:

Compagnia EGRIBIANCODANZA - Piemonte, in “Fuga – L’ultimo rifugio” Coreografie di Raphael Bianco

Compagnia DÉJÀ DONNÉ – Umbria, in “Home” Coreografie di Virginia Spallarossa



Sabato 3 Novembre ore 21.00 e Domenica 4 Novembre ore 18.30:

Compagnia ATACAMA – Lazio, in “Tu Mia” Regia e Coreografia di Patrizia Cavola e Ivan Truol



Domenica 11 Novembre ore 18.30:

Compagnia PINDOC – Sicilia, in “(E+E)2” Regia e Coreografia di Fabio Ciccalé

Compagnia ART GARAGE – Campania, in “Cielo” Coreografie di Emma Cianchi



Sabato 24 Novembre ore 21.00:

Compagnia GRUPPO E.MOTION – Abruzzo, in “Four#generation” Regia e Coreografia di Francesca La Cava

Compagnia MEGAKLES – Sicilia, in “Respiro” Regia e Coreografia di Salvatore Romani e Laura Odierna





Workshop:

- Giovedì 11 Ottobre ore 17.00 con Elena Rolla – EGRIBIANCODANZA

- Domenica 11 Novembre ore 11 con Fabio Ciccalé – PINDOC

- Domenica 11 Novembre ore 14 con Emma Cianchi – ART GARAGE

- Sabato 24 Novembre ore 15 con Francesca La Cava – GRUPPO E.MOTION

- Domenica 25 Novembre ore 11 con Salvatore Romania – MEGAKLES