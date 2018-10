Descrizione evento: In arrivo uno speciale appuntamento scientifico dedicato alla scoperta delle meraviglie del cielo del mese di ottobre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Venerdì 26 ottobre verranno offerti al pubblico spettacoli multimediali nel nuovo Planetario fisso del Parco e osservazioni guidate di tutti gli oggetti celesti visibili ai telescopi. L’evento rientra nel fitto calendario di Astroincontri al Parco astronomico promossi dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per diffondere la cultura scientifica. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del nuovo Planetario fisso, strumento formidabile di simulazione del cielo, in grado di ospitare fino a 50 persone, gli esperti operatori dell’Associazione illustreranno al pubblico il cielo del mese con l’ausilio di foto spettacolari e di video immersivi a 360 gradi. Durante gli spettacoli multimediali, di grande impatto emozionale, la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fonderanno insieme per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. “Nel planetario lo spettacolo del cielo stellato, parte del panorama naturale, entra in diretto contatto con il pubblico, con l’intento di emozionarlo e di invogliarlo a interessarsi alla scienza, al suo metodo, alle sue scoperte e alle incredibili ricadute che ha avuto nella vita di tutti i giorni”, sottolinea il Presidente dell’ATA Luca Orrù. Agli spettacoli nel Planetario, in programma sia alle ore 19:00 che alle ore 21:00, seguirà l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione.



Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a segreteria@ataonweb.it